Tatar: Onlara Big Ben'den fotoğraf atacağım! Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da.

Hakkında çıkan “İngiltere’ye giderse tutuklanacak” iddialarını, kendisinden korkanların ortaya attığını söyleyen Başbakan Tatar, zamanın ‘kendi lehine işlediğini’ belirterek, “Söylediler, söylediler… Ben şimdi onlara Big Ben’den fotoğraf atacağım. Piccadilly‘e da gideceğim, Oxford’a da. Beni izlemeye devam etsinler” şeklinde konuştu.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner ve Dışişleri eski Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile birlikte Fransa’nın Strazburg kentine giden Başbakan Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de, Gökhan Altıner’in sunduğu ‘Sabah Postası’ programına konuk olarak, İngiltere’nin başkenti Londra’ya gerçekleştireceği ziyaretin içeriğine ilişkin bilgiler verdi.

TATAR: “BU AKŞAM LONDRA HEATHROW HAVALİMANI’NDA OLACAĞIM”

Şu an Strazburg’da bulunduğunu belirten Başbakan Tatar, bu akşam saat 20.00’de Londra Heathrow Havalimanı’nda olacağını söyledi.

Strazburg’da TC Büyükelçisi ile bir görüşme gerçekleştireceğini belirten Tatar, “Burası AB için çok önemli bir merkez. Kıbrıs’a buradan selam olsun” dedi.