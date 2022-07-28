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Tatar, Osmaniye’de gerçekleştirdiği temaslarının ardından yurda döndü

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye’de gerçekleştirdiği temaslarının ardından bu akşam yurda döndü.
Tatar, Osmaniye’de gerçekleştirdiği temaslarının ardından yurda döndü

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Osmaniye’de gerçekleştirdiği temaslarının ardından bu akşam yurda döndü.

Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretleri çerçevesinde gerçekleştirdiği konuşmalarda, Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yeni siyaset izlendiğini belirterek, “sıfır asker sıfır garantiyi” asla kabul etmeyeceklerini söyledi.
Tatar, yeni siyasetin egemenlik eşitlik temelinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yaşayabilmesi olduğuna vurgu yaparak, varlığın garantisi ve teminatının Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askeri olduğunu söyledi.
Tatar, Doğu Akdeniz’de ay yıldızlı bayrakların dalgalanmasının gelecek için çok önemli olduğunu da belirtti.

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