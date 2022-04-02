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Tatar: Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Tatar: Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tatar yayımladığı mesajda; otistik bozukluğun tüm ırklarda, etnik gruplarda ya da sosyal statüsü farklı gruplarda görülebileceğini, ailenin gelir durumu, yaşam biçimi ve eğitim düzeyi ile otistik bozukluk arasında herhangi bir bağ olmadığını vurguladı. Cumhurbaşkanı Tatar, otizmli çocuklarımız ile iletişimin kapısını açmada ilk ve önemli adımın erken tanı; bilinen tek tedavinin ise, yoğun ve sürekli özel eğitim olduğunu belirtti ve “Farkındayız” vurgusu yaptı.

Cumhurbaşkanı Tatar şunları belirtti:

“Erken tanı ve ardından özel eğitimle otizmli çocukların hayatlarında büyük fark yaratmak, sağlıklı gelişim gösteren yaşıtları ile birlikte aynı okulda okuyacak seviyeye getirmek mümkün olabiliyor.

Otizmli çocukların mutlaka eğitim sistemi içinde yer almaları gerekiyor. Çünkü eğitim, otizmli birey için her şeyden önce ‘tedavi’ anlamına geliyor. Otizmi diğer özel gruplarından ayıran en önemli fark; erken tanı ve erken bireysel kaynaştırma eğitimi ile otizmli çocukların sorunlarının büyük bir kısmını aşabiliyor olmalarıdır. Bu nedenle, otizmin kamuoyunda bilinirliğinin artması için hepimizi el ele vermeye davet ediyorum.

Bu vesile ile çocuklarımızın insan haklarını ve temel özgürlüklerini eşit şekilde kullanmasına veya bunlardan yararlanmasına en büyük katkıyı koyan ebeveynlerine ve eğitmenlerine hassasiyetlerinden dolayı teşekkür ederim.

Otizmli çocuklarımızın topluma hızla kazandırılması ve eşit koşullarda eğitim alması en önemli hedeflerimizden biridir.
Dolayısıyla, ülkemizde özel gereksinimli bireylerin eğitim yasa tasarısının KKTC Meclisi’nden bir an önce geçirilmesinin takipçisi olacağız.

Pandemi sürecinde ve her zaman özveri ile özel eğitime gönül vermiş tüm eğitimci ve çalışanlara da bu vesileyle bir kez daha teşekkürlerimi sunarım.”

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