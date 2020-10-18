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Tatar oyunu kullandı

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Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.
Tatar oyunu kullandı

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için Ulusal Birlik Partisi (UBP) Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar, Şehit Tuncer İlkokulu 140 numaralı sandıkta oyunu kullandı.

Oy kullandıktan sonra basına açıklama yapan Tatar, seçimin ilk turunda yüzde 58’lik bir katılımın olduğunu hatırlatarak bunun çok az bir oran olduğunu belirtti.

“Önemli olan irademizi yansıtıp dünyaya mesaj vermektir” diyen Tatar, “Bugüne kadar doğru kararın ne olduğunu anlatmaya çalıştık; bütünleştirici, uzlaşıcı, herkesin cumhurbaşkanı olacak kişiyi seçmeliyiz” dedi.

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