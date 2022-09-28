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Tatar: Özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının aşılması için mücadelemize devam edeceğiz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, özel gereksinimli bir bireyin hayatını konu alan “Bambu” adlı kısa filmin, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda düzenlenen galasına katıldı.
Tatar: Özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının aşılması için mücadelemize devam edeceğiz

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, etkinlikte konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, böylesine anlamlı bir etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, özel gereksinimli bireylerin sorunlarına ve yaşadıklarına verdiği önemi dile getirdi.

“Hep birlikte, gönül birliği içerisinde özel gereksinimli bireylerin sıkıntılarının aşılması için devlet olarak mücadelemize devam edeceğiz” diyen Tatar, özel gereksinimli bireylerin ailelerine de teşekkürlerini sundu. 

Özel Eğitim Yasası ile ilgili olarak yapılan çalışmaların ivedi bir şekilde sonlanacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, bu yasanın eğitime de büyük katkı sağlamasını temenni ettiğini kaydetti. 

Bambu filminin yapımında ve gösteriminde emeği geçen herkese teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, bu film vesilesiyle özel eğitime ihtiyaç duyan çocukların geleceğe hazırlanması, toplumun eşit birer bireyi olarak yaşamına devam edebilmesi için duyarlılığın artmasının önemine değindi.

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