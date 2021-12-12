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Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı
Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. Kuruluş Yıl Dönümü Resepsiyonuna Katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. kuruluş yıl dönümü resepsiyonuna katıldı.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar resepsiyonda yaptığı konuşmada; böylesine güzel bir gecede, Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25. kuruluş yıl dönümü resepsiyonunda bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin 25 yıldır ülkemizin en iyi güvenlik şirketlerinden biri olduğunu; gelişen teknolojiyi takip edip yaptığı yenilikleri ve çalışmaları bizzat yakından izlediğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, kurum ve kuruluşların hem güvenliği hem de çalışanlarının daha verimli olması adına yapılan çalışmaların ülkemiz için büyük bir hizmet olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, şirketin yaptığı istihdamlarla da birçok insanın iş sahibi olduğunu ve şirketin; evimizi, iş yerimizi her türlü tehlikeye karşı izleyip takip edebileceğimiz donanımlara sahip olduğunu sözlerine ekleyerek ülkemize yaptığı yatırımların önemine değinip Özel Güvenlik Sistemleri LTD’nin yönetim kurulu başkanı başta olmak üzere bütün çalışanlarını, tebrik etti ve başarılarının artarak devam etmesi temennisinde bulundu.

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