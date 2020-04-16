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Tatar, Özel Hastaneler Birliği ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanlarını kabul etti

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Başbakan Ersin Tatar bugün Özel Hastaneler Birliği ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanlarını kabul etti.
Tatar, Özel Hastaneler Birliği ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanlarını kabul etti

Başbakan Ersin Tatar bugün Özel Hastaneler Birliği ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanlarını kabul etti.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre Başbakan Ersin Tatar bu gün Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel ve Tüp Bebek Merkezleri Birliği Başkanı Dr. Savaş Özyiğit ile bir araya gelerek özel sağlık kuruluşlarında çalışanların durumlarını değerlendirdi. Görüşmede Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Dr. Ahmet Savaşan da hazır bulundu.

Gerek kamuda gerekse de özelde sunulan sağlık hizmetlerinin toplum sağlığının korunması bakımından çok önemli olduğuna işaret eden Başbakan Ersin Tatar, COVID-19 salgınının hükümetin bilimsel gerçekler temelinde zamanında aldığı tedbirlerin etkisi ve kamuda çalışan hekimler ile sağlık çalışanlarının özverileri sayesinde bu güne kadar kamu hastanelerinin kapasitesini aşmayacak şekilde kontrol altında tutulduğuna işaret etti.

İhtiyaç duyulması halinde özel hastaneler ve serbest çalışan hekimler ile sağlık çalışanlarının salgının KKTC’de görüldüğü gün itibarı ile COVİD-19 mücadelesine aktif olarak katkıda bulunmaya hazır olduğunu açıklamalarından ötürü duydukları memnuniyeti dile getiren Başbakan Tatar, KKTC’de özel sağlık yatırımları ve çalışanlarının bu gibi salgınlarda önemli bir sigorta olduğuna dikkat çekti.

İZEL, ÖZEL HASTANELERİN DE DESTEK KAPSAMINA ALINMASNI İSTEDİ

Özel hastanelerin halk sağlığı söz konusu olduğunda her zaman fedakarlık yapmaya hazır olduğunu yineleyen Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel de yaptığı konuşmada, COVİD-19 salgınının başladığı günden bu yana özel hastanelerin Sağlık Bakanlığı’nın talebi üzerine acil vakalar haricinde hasta kabul etmediğini ve ameliyatanelerini, hasta odalarını ve yoğun bakım ünitelerini boş tuttuklarını ifade etti.

Halen aynı uygulamaya devam ettiklerini belirten Dr. Hayat İzel, özel hastaneler ve tüp bebek merkezlerinin fiilen açık gibi görülse de Sağlık Bakanlığı’nın talebine uygun olarak işlemez durumda olduğunun altını çizdi. İzel bu gerçeklerin göz önünde tutularak özel hastanelerde çalışanların da 1500 TL’lik maaş katkısından yararlandırılması konusunda Başbakan Ersin Tatar’dan destek istedi.

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