Tatar, Özersay ve Pilli, Tümgeneral Öztürk ile görüştü

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ile Sağlık Bakanı Ali Pilli ile birlikte bu sabah Kolordu Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk ile bir görüşme gerçekleştirdi. Son derece verimli geçtiği belirtilen görüşmede çeşitli konular ele alındı.

Görüşmenin ardından başbakanlık tarafından şu açıklama yapıldı:

“Bu salgın sürecinin en başından itibaren gerek Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı gerekse Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığımız ile salgına karşı mücadelede tam bir koordinasyon ve uyum içerisinde hareket edilmiştir ve bundan sonra da bu anlayışla hareket edilmesi kararlaştırılmıştır.

Bu vesileyle son günlerde askeri personelin ülkemize giriş koşullarıyla ilgili olarak basında yer alan kimi spekülatif haberlerle ilgili olarak aşağıdaki bilgileri kamuoyu ile paylaşmayı gerekli görüyoruz.

1) Salgına karşı alınan tedbirler çerçevesinde askeri yetkililerimizle birlikte bir çalışma yürütülmüş ve terhis olan askeri personelin Türkiye’ye dönüşü ile gidenlerin yerine yeni personelin belirli kurallar çerçevesinde birliklerine katılması yaklaşık iki aydır bugüne kadar başarıyla sorunsuz şekilde yürütülmüştür. Bu çerçevede görevli olarak Mart ayı ortasından bu yana gelen personelin tamamı herhangi bir risk almamak için askeri kışlalarında 21 günlük karantinaya alınmıştır. Bu sürecin başından itibaren askeri birliklerde çarşı izni ve diğer izinlerin de askıya alındığı kamuoyunun malumudur. Öte yandan 21 günlük karantina sürecinde herhangi bir sıcaklık benzeri semptom görülen askeri personele sağlık Bakanlığımızla istişare halinde PCR testi yapılmış ancak herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır

Son dönemde ihtiyaca göre personelin bir bölümü kışlalarda karantinaya alınırken bir bölümü de KYK’na ait yurtlarında karantinaya alınmıştır ve bu süreç son iki aydır olduğu gibi aynen devam etmektedir. Sağlık Bakanlığımız ile Barış Kuvvetleri Komutanlığımız bu süreci bundan sonra da birlikte takip edeceklerdir.

2) Salgın sürecinin başından itibaren vatandaşlarımız haricindeki kişilerin ülkemize girişlerinin yasaklanması kararı alınmazdan önce ülkemize gelen asker aileleri olmuş ve diğer yolcular gibi karantina altına alınmıştır. Bu hafta ülkemize askeri personel ile birlikte istisnai olarak sadece 28 aile mensubu gelmiş ve askeri personelden ayrı olarak ordu evinde karantina altına alınmıştır. Bu konuda basında yer alan rakamlar ve karantinaya konulmadıkları yönündeki bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Kolordu Komutanımızla yapılan görüşme neticesinde 15 Mayıs tarihine kadar askeri personelin haricinde asker ailesi gelişi yapılmamasına, 15 Mayıs’ta yapılacak olan durum değerlendirmesi ertesinde KKTC vatandaşlarının ülkeye deniz yoluyla gelişine dair bir açılım yapılması halinde asker ailelerinin gelişine izin verilip verilmemesinin o tarihte yeniden değerlendirilmesine karar verilmiştir

3) Kamuoyunun ülkeye girişlerin kontrollü ve karantina kurallarına uyularak yapılması konusundaki hassasiyetini anlıyoruz ve haklı buluyoruz. Öte yandan Hükümet olarak bu konuyu özenle ve titizlikle takip ettiğimizi ve toplum sağlığını ön plana koyarak riskleri olabildiğince azaltarak hareket ettiğimizi herkesin bilmesini istiyoruz. Hükümet olarak bu konularda gereken özeni göstermemiş olsaydık bugün ülkemizde salgın konusunda hiç de arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkabilecekti. Bir yandan Kıbrıs Türk Halkının gerekli duyarlılığı göstermesi ve kurallara uyması diğer yandansa Hükümet olarak zamanında almış olduğumuz tedbirler bugünkü noktaya gelişimizin en önemli unsurlarıdır. Bu konularda kimsenin endişe duymasına gerek yoktur, Hükümet olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gerekli hassasiyet gösterilecektir.”