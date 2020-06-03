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Tatar: Özmerter’in fedakarlıkları takdirle izlendi

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Başbakan Ersin Tatar, iş insanı Mete Özmerter’e plaket taktim etti…
Tatar: Özmerter’in fedakarlıkları takdirle izlendi

Başbakan Ersin Tatar, iş insanı Mete Özmerter’e plaket taktim etti…

Pandemi sürecinde ülkeye sağlık malzemesi getiren ve birçok hastayı uçağı ile yurt dışına taşıyan Özmerter’e plaket taktimi Başbakanlıkta gerçekleşti…

Başbakan Ersin Tatar, Özmerter’in pandemi döneminde önce ülkeye sağlık malzemesi getirdiğini ardından da hastaların İstanbul ve Ankara’ya ulaştırılması için kendi uçağı ile seferler yaptığını anımsattı…

Özmerter’in Kıbrıs Türk Halkı’nın gönlünde taht kurduğunu belirten Tatar, özveri ve fedakarlığının takdirle izlendiğini ifade etti.

Tatar, “Seni kutluyorum başarılar diliyorum. Mesleğinde başarılı bir kariyerin var banka sahibi ve yöneticisin. Halkımız bu yönünü bilmiyordu bu şekilde cesaretli davranışın bizleri çok etkilemiştir. Olağanüstü günlerde tek başına uçağa binip iki saat yolculuk yaparak o özveride bulunmak çok takdir gördü. Seni kutluyorum” dedi.

Tatar, sağlık çalışanlarının cephede savaşarak, çeşitli kurum ve kuruluşların da pandemi sürecinde büyük bir mücadele verdiğini de anımsattı. Tatar, Özmerter gibi bireysel olarak fedakarlık yapan kişilerin de asla unutulmayacağını söyledi.

 

İş insanı Mete Özmerter de Başbakan Tatar’a teşekkür ederek, “Birlik, dayanışma ve o mücadele ruhu dediğimizi bu dönemde çok net hissettim. Perde gerisinde çok büyük bir ekip çalışması var” dedi.

Özmerter, “Bir noktadan bir noktaya uçtuğunuzda o değeri havada hissediyorsunuz. Zorlayıcı bir süreçti ama aynı zamanda çok duygu yüklüydü. 30 yıllık iş hayatımda çok şey yapmış gibi görünememe rağmen ben hiçbir zaman bu kadar etkilenmedim. Toplumun da sahip çıktığını gördüğüm zaman hayatımın ilk ve son en önemli işini yaptığımı hissettim. Duygusal olarak benim açımdan çok tatmin edici bir süreçti. 28 uçuş yaptım. Cuma günü tekrar Ercan-İstanbul, Ankara-Ercan uçuşumuz var. Haftada bir ya da iki ihtiyaca göre devam ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum topluma gösterdiği teveccühten dolayı.” dedi. 

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