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Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

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Cumhurbaşkanı Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı Yayımladı
Tatar, Pençe-Kilit Operasyonu’nda Şehit Olan Askerler İçin Taziye Mesajı Yayımladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye’de gerçekleştirilen Pençe-Kilit operasyonu sırasında şehit olan askerler için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, “Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimiz Duabey Onur Öztürkmen, İsmail Ünal ve Mustafa Yıldız’a Allah’tan rahmet, ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerine ve milletimize başsağlığı diliyorum.” ifadelerini kullandı.

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