Tatar, Perşembe günü tatbikat icrasına katılacak

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tatbikat Perşembe günü Lefkoşa’nın Metehan bölgesinde gerçekleşecek olan tatbikat, saat 15.00’te başlayacak.

Tatbikat, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı personeli, Halk Örgütü personeli, bazı bakanlık, kurum ve kuruluşların yanı sıra Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi’ne (IUSARC) üye olan KKTC üniversitelerinin arama kurtarma kulübü öğrencilerinin katılımıyla yapılacak.

Tatbikatın amacı “Ülkedeki Afet Acil Durum Yönetimi Sistemi içerisinde yer alan tüm birimlerin hazırlık seviyesini denemek, iş birliği ve koordinasyonu geliştirmek, afet ve acil durum hallerine yönelik farkındalık yaratmak, kurum ve kuruluşlar arasında iş birliği ve yardımlaşmayı artırarak tespit edilecek eksikliklerin giderilmesini sağlamak” olarak belirtildi.