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Tatar, Pilli ve Baybars "Batı Nil Virüsü" konusunda koordinasyon toplantısı yaptı

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Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde tedavi gören bir hastanın bugün hayatını kaybetmesinin ardından hükümet, "Batı Nil Virüsü" konusunda koordinasyon toplantısı yaptı.
Tatar, Pilli ve Baybars "Batı Nil Virüsü" konusunda koordinasyon toplantısı yaptı

Sağlık Bakanlığı’nda Başbakan Ersin Tatar başkanlığında “Batı Nil Virüsü" konusunda koordinasyon toplantısı yapıldı.

Akşam saatlerindeki toplantıya Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Akçaba, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Dr. Adil Özyılkan, Yoğun Bakım Hekimi Dr. Şükrü Onbaşı, Enfeksiyon Uzmanı Dr. Selin Bardak ve bakanlık yetkilileri katıldı. Toplantıda hastalıkla ilgili durum detaylarıyla değerlendirilerek alınan ve alınacak önlemler üzerinde duruldu.

TATAR

Başbakan Tatar, toplantının ardından yaptığı açıklamada, iki bakan ve ilgili birimlerle konuyu ele aldıklarını, bir istişare toplantısı yaptıklarını belirterek "Mesele takibimizdedir. Belediyeler dahil gerekli uyarılar yapıldı" dedi. Tatar, hükümet olarak alınması gereken tedbirler konusunda koordinasyonun sağlandığını, bu konuda hükümetin üzerine düşen görevin eksiksiz olarak yerine getirileceği belirtti.

PİLLİ

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, hastalığın insandan insana bulaşmadığını, göçmen kuşlardan sivrisineğe ve sivrisineklerden de insanlara bulaştığını kaydederek hastalığın 50 yıldır tüm ülkelerde görüldüğünü söyledi. Bu hastalığın ortaya yeni çıkmadığını, KKTC'deki vaka sayısının da çok olmadığını ifade eden Bakan Pilli, gerekli tedbirlerin alındığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, Batı Nil Virüsü nadiren nörolojik semptomlara ve çok düşük oranlarda ölümlere yol açabilen bir virüs olduğunu kaydederek şu bilgileri paylaştı:

"Hastalık genelde mevsimseldir, yaz boyunca ve sonbaharın erken dönemlerinde görülür. Salgın bölgeleri başlıca kuş göç yolları üzerinde yer almaktadır. Sivrisinekler taşıyıcı kuşlardan beslenirse, virüsü alarak insanlara bulaştırabilmektedir."

Pilli, çoğunlukla Afrika, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Amerika ve Batı Asya’da görülen bu virüsün KKTC'de ilk kez tespit edildiğini söyledi.

Pilli, Batı Nil Virüsü'nün sivrisineklerle bulaştığını, insandan insana bulaşmasının mümkün olmadığını kaydederek "Damlacık, tükürük, el sıkışma veya öpüşme yolu ile asla bulaşmaz. Hastaların % 80’in de herhangi bir belirti görülmezken yaklaşık yüzde 20’sinde ise ateş ve yaşamı tehdit etmeyen hafif semptomlar ile giden ve birkaç günde kendiliğinden iyileşen bir hastalık görülür" dedi.

Toplantı öncesinde Başbakan Ersin Tatar’ı detaylı olarak bilgilendirdiklerini belirten Bakan Pilli, Sağlık Bakanlığı olarak hastanelerde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ve hastaneye başvuran hastaları takip ettiklerini kaydetti. Pilli, sürecin yakından takipçisi olduklarını vurguladı. Bakan Pilli, tespit edilen hastalara ve yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığını, başka vaka olup olmadığının araştırıldığını vurguladı.

Batı Nil Virüsü teşhisiyle tedavi gören Hilmi Bolel’in hayatını kaybettiğini belirten Bakan Pilli, ailesi ve yakınlarına başsağlığı dilediğini,  ülke hastalığın kontrolüne yönelik olarak bakanlık tarafından yerel yönetimler ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde tüm gerekli koruma tedbirleri alındığını vurguladı. 

BAYBARS

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars ise hastalığa karşı gerekli tedbirlerin Yerel Yönetimler Müdürlüğü aracılığıyla belediyelere iletildiğini ve bu çalışmaları belediyelerle birlikte devam ettireceklerini vurguladı.

Sağlık Bakanlığı dün ülkede 3 hastada Batı Nil Virüsü vakası görüldüğünü, bugün ise Hilmi Bolel adlı hastanın yaşamını yitirdiğini, 7 kişinin de tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.

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