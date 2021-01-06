  • BIST 1.505
  • Altın 449,490
  • Dolar 7,2724
  • Euro 8,9517
  • Lefkoşa 17 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 8 °C
SON DAKİKAPilli: 20'si yerel 26 pozitif vaka

Tatar: “Posta dairesi dünya ile ilişkilerde büyük öneme sahip”

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi’nin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya işaret etti.
Tatar: “Posta dairesi dünya ile ilişkilerde büyük öneme sahip”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Posta Dairesi’nin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu belirterek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya işaret etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin 57’nci kuruluş yıldönümü dolayısıyla Posta Dairesi Müdürü Hasan Şentürkler ve beraberindeki heyeti kabul ederek, görüştü.

Posta Dairesi’nin 6 Ocak 1964 tarihinde çok zor koşullarda ve büyük emekler sonucu kurularak hizmete başladığını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, dairenin Kıbrıs Türkü’nün dünyayla ilişkilerinde büyük öneme sahip olduğunu dile getirerek, posta pulları sayesinde ülkenin tanıtımına yapılan katkıya dikkat çekti.

Posta Dairesi’nin kurulduğu günden bugüne hazırladığı pulların tüm dünyada kabul gördüğüne bizzat şahit olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, pulların çok sayıda önemli koleksiyoncuların koleksiyonlarında yer aldığını belirtti.

“KKTC EGEMEN BİR DEVLET”

KKTC’nin egemen bir devlet olduğuna, dünyaya tanıtılmasında kurumların başarılarının önemine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, “Posta Dairesi’nin başarıları bu anlamda oldukça önemlidir” diye konuştu.

Posta Dairesi’nin kurulmasının milli mücadele yıllarındaki gerekliliğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dairenin, günümüzdeki iletişim çağında, çağın ve ülkenin koşullarına ayak uydurduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin, hizmet verdiği tüm alanlarda gelecekte de büyük başarılara imza atacağına inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Posta Dairesi’nin kuruluşundan bugüne kuruma hizmet verenleri tebrik ederek, hayatta olmayan daire çalışanlarına rahmet diledi.

Tatar konuşmasında, Kıbrıs konusuna da değindi. Gelinen aşamanın Kıbrıs’ta artık egemen eşitliğe ve iş birliğine dayalı iki devletli bir çözümü gerektirdiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin Anavatan Türkiye’nin tam desteğini her zaman arkasında hissettiğinin altını çizerek, gelecekte de KKTC devletinin yaşayacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, verilen tüm uğraşın KKTC’yi daha güçlendirip yüceltmek adına olduğuna dikkat çekti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KTTO emlak vergisine yapılan zammın geri alınmasını istedi06 Ocak 2021 Çarşamba 17:05
  • Erhan Arıklı: “Spor ambargosunu delen bir kişiyim”06 Ocak 2021 Çarşamba 17:04
  • Tüketici Örgütleri Konfederasyonu:Özel sektörde çalışanlar “aç, susuz, çaresiz” bırakıldı06 Ocak 2021 Çarşamba 16:49
  • KKTC’nin 2021 Mali Yılı Bütçesi 10 Milyar 140 Milyon TL06 Ocak 2021 Çarşamba 15:52
  • KTTO Emlak Vergisine Yapılan Zamı Eleştirerek Geri Alınmasını Talep Etti06 Ocak 2021 Çarşamba 15:51
  • “Kıbrıslı Türklerin mücadelesinin dünyada tanınması için YTB katkılarını sürdürecek”06 Ocak 2021 Çarşamba 15:50
  • Cumhurbaşkanı Tatar BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in mektubuna yanıt verdi06 Ocak 2021 Çarşamba 15:36
  • Atamalar devam ediyor06 Ocak 2021 Çarşamba 15:36
  • İstatistik Kurumu Başkanı, KKTC’nin nüfusunu açıkladı06 Ocak 2021 Çarşamba 15:34
  • Akansoy: “Yarın UBP’nin Meclis Başkan adayı başarılı olmalıdır yoksa hükümet krizine döner…”06 Ocak 2021 Çarşamba 15:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti