Tatar: “Protokolle ilgili sadece rakamı bilmiyorduk”

“Hükümetin, protokolün ne zaman imzalanacağını ve detaylarını dahil bilmediği” yönündeki eleştirilere yanıt veren Tatar, “Sadece gelecek olan rakam net olarak bilinmiyordu, diğer hususlar biliniyordu”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün 11.00’de Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay başkanlığında toplandı.

Genel Kurul’un gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması bulunuyor.

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Gene Başkanı Tufan Erhürman’ın, mali protokolle ilgili eleştirileri üzerine kürsüye, Başbakan Ersin Tatar çıktı.

“SADECE RAKAM NET OLARAK BİLİNMİYORDU”

Tatar, “hükümetin, protokolün ne zaman imzalanacağını ve detaylarını dahil bilmediği” yönündeki eleştirilere yanıt vererek, “Benim hükümetim benim, bakanlarım, benim müsteşarlarım haftalarca bunu çalıştı. Sadece gelecek olan rakam net olarak bilinmiyordu, diğer hususlar biliniyordu” şeklinde konuştu.

“ARMA MODELİ BAŞKA YERLERE ÇEKİLMEYE ÇALIŞILIYOR”

Protokolde yer alan ARMA modeline ilişkin söylemlere de yanıt veren Tatar, “ARMA olayında sizler olayı başka yere çekmeye çalışıyorsunuz. Burası KKTC’dir. Bizim yönetimimizde alınan kararlar, istişareler içinde amaç edilen kaynakların hayat bulmasıdır. Başka bir niyet aranmasın” dedi.

“SÖZ KONUSU OLAN, GÜVEN MESELESİDİR”

Tatar, protokolle ilgili “eksik varsa ya da ileride farklı bir durum ortaya çıkarsa düzeltilebileceğini” ifade ederek, “Söz konusu olan, güven meselesidir. Amaç, KKTC’nin güçlenmesidir” ifadelerini kullandı.

SINIR KAPILARI…

Öte yandan sınır kapılarının geçişlere açılması konusundaki eleştirilere değinen Tatar, Kapıların açılmasını biz de istiyoruz. Kapıların açılması, Güney’deki gelişmelere bağlıdır. Evet, risk almadan hiçbir şey olmaz, doğrudur ama bu riski hep birlikte ölçmemiz lazım” şekline konuştu.