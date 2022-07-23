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Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, dün Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı.
Tatar, Rauf Denktaş Üniversitesi mezuniyet törenine katıldı

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar törende yaptığı konuşmada, Rauf Denktaş Üniversitesi’nin ilk mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın torunu Rauf Denktaş’ı yaptığı yatırımlardan dolayı tebrik etti.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf R. Denktaş’ın isminin bu şekilde yaşatılmasının "bize yakışan" olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, üniversitenin daha da gelişerek büyümesi temennisinde bulundu.

 

Üniversitenin Lefkoşa şehri için de önemli bir hizmet olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, mezunlara seslenerek üniversitenin ismi olan Rauf Denktaş isminin değerini bilerek ülkelerine geri döndüklerinde aldıkları eğitimin katkısıyla ülkelerinin gelişimine katkı yapabilmeleri dileğinde bulundu.

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