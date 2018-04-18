Tatar: “Rum liderliği zihniyet değiştirmeyecek”

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması, izolasyonlardan kurtulmak ve refah seviyesi, yaşam kalitesi yüksek, yolsuzluklardan uzak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekli kararların ivedi alınması gerektiğinin altını çizdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos Anastasiadis arasında önceki gün gerçekleşen görüşmeye değinen Tatar, “Daha önce Rum tarafı zihniyet değiştirmedikçe Kıbrıs konusunda bir anlaşma imzalanamayacağını vurgulayan Sayın Akıncı son görüşmelerinin ardından Anastasiadis'in zihniyetinde herhangi bir değişiklik görmediğini net bir şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Tatar, açıklananların; Rum tarafının Kıbrıs Türk halkını oyalamak ve kendi hak ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek kararlılığında olduğunu gösterdiğini dile getirerek, “Hal böyleyken bizim Rum’a bağlı bu yolda gitmekte ısrar etmemiz akılla, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarıyla bağdaşmaz” dedi.

Çaresiz olunmadığını, atılabilecek çok adım, alınabilecek bir sürü karar olduğunu vurgulayan Tatar, “Yapabiliriz. Başarabiliriz. Yeter ki birlik içinde olalım. Yeter ki, Kıbrıs Türk halkı olarak Rum tarafı ile onun arkasındakilerin özellikle de AB ve ABD’nin niyetlerini doğru okuyalım ve gücümüzün farkına vararak Anavatan Türkiye ile uyum içinde harekete geçelim. Durmak, Rum’u beklemek bize yakışmıyor, halkımıza zarar veriyor” ifadelerini kullandı.