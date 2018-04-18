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Tatar: “Rum liderliği zihniyet değiştirmeyecek”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Ersin Tatar,  Rum liderliğinin  Kıbrıs konusunda asla zihniyet değiştirmeyeceğin belirtti.
Tatar: “Rum liderliği zihniyet değiştirmeyecek”

Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, Kıbrıs Türk halkının haklarının korunması, izolasyonlardan kurtulmak ve refah seviyesi, yaşam kalitesi yüksek, yolsuzluklardan uzak bir Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gerekli kararların ivedi alınması gerektiğinin altını çizdi

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum lider Nikos  Anastasiadis  arasında önceki gün gerçekleşen  görüşmeye değinen Tatar, “Daha önce  Rum tarafı zihniyet değiştirmedikçe Kıbrıs konusunda bir anlaşma imzalanamayacağını vurgulayan Sayın Akıncı son görüşmelerinin ardından Anastasiadis'in zihniyetinde herhangi bir değişiklik görmediğini net bir şekilde ortaya koydu” ifadelerini kullandı.

Tatar, açıklananların;  Rum tarafının  Kıbrıs Türk halkını  oyalamak ve kendi hak ve çıkarları doğrultusunda hareket etmek kararlılığında olduğunu gösterdiğini dile getirerek, “Hal böyleyken bizim Rum’a bağlı bu yolda gitmekte ısrar etmemiz akılla, Kıbrıs Türk halkının hak ve çıkarlarıyla bağdaşmaz” dedi.

Çaresiz olunmadığını, atılabilecek çok adım, alınabilecek bir sürü karar  olduğunu vurgulayan Tatar, “Yapabiliriz. Başarabiliriz. Yeter ki birlik içinde olalım. Yeter ki, Kıbrıs Türk halkı  olarak Rum tarafı ile onun arkasındakilerin  özellikle de AB ve ABD’nin niyetlerini doğru okuyalım ve gücümüzün farkına vararak Anavatan Türkiye ile uyum içinde harekete geçelim. Durmak, Rum’u beklemek bize yakışmıyor, halkımıza zarar veriyor” ifadelerini kullandı.

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