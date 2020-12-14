Tatar: Rum tarafınca kapatılan Lokmacı Kapısı’nın açılmaması Arasta Çarşısı’nı olumsuz etkiliyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar Belediye Başkanı Hasan Barbaros başkanlığındaki Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimini kabul ederek görüştü.

Kabulde gerçekleştirdiği konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar, sınır kapılarının 2003 yılında Başbakan Derviş Eroğlu döneminde açıldığını hatırlatarak toplumların karşılıklı geçişlerine her zaman sıcak baktığını ifade etti ve 2003 yılından bugüne birçok sınır kapısının açıldığını kaydetti.

Pandemi nedeniyle Lokmacı Sınır Kapısı’nın kapanmasından duyduğu üzüntüyü dile getiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapının tekrar açılmamasıyla ilgili tepkilerini Kıbrıslı Rum Lider Anastasiadis, BM ve AB yetkililerine çeşitli defa ilettiklerini belirtti. Rum tarafınca kapatılan Lokmacı Kapısı’nın açılmamasının Arasta Çarşısı’nı olumsuz etkilediğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, yaşanan bu sürecin AB politikalarına ters olduğunun altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, pandemiyle ilgili güncel değerlendirmenin Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından yapılmakta olduğunu ifade ederek, özellikle Güney’de vaka sayısının patlama yaptığı bu günlerde Güney Kıbrıs’la KKTC arasındaki geçişlerin sağlık açısında barındırdığı riskin altını çizdi.

Akıncılar ile Limya arasında sınır kapısı açılmasına karşı olmadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, kapının açılmasının, tarihi ve mimarisinin son zamanlarda yaşatılması için büyük emek sarf edilen bölgeye önemli katkısı olacağını kaydetti.

“Orijinal bir Türk köyü olan Akıncılar’ın büyük tarihi vardır ve bölgeden çok önemli isimler yetişmiştir” şeklinde konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk Halkı’nın bir öz değeri olan Akıncılar’ın her zaman yanında olduklarını belirtti. Pandemi sonrası KKTC’nin daha refah içinde bir yaşama kavuşmasını ve geleceğe umutla bakılmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Akıncılar-Lurucina Kapı İnisiyatifi yönetimine başarılar diledi.