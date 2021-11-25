  • BIST 1.822,14
  • Altın 702,32
  • Dolar 11.9808
  • Euro 13.4524
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 16 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKADSÖ'den korkutan "Avrupa" uyarısı: 700 bin kişi daha ölebilir

Tatar: Rum Tarafının Hedefi Federasyonla Türkiye’yi Kıbrıs’tan Koparmak

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının federasyonla hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu kaydetti; bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti.
Tatar: Rum Tarafının Hedefi Federasyonla Türkiye’yi Kıbrıs’tan Koparmak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının federasyonla hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu kaydetti; bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti.


Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen yeni siyasetin tüm dünyaya anlatılması için verilen mücadelenin artarak süreceğini de kaydetti.


Tatar, dün Mücahit Komutanları Derneği tarafından Mağusa’da yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi. 


Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa’nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi büyük kahramanlıklara tanıklık ettiğini ifade etti.


Ulu Önder Atatürk’ün 1937 yılında subaylarına hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın önemine dikkat çektiğini söyleyen Tatar,  Lozan Antlaşması’nın 16. maddesinde, Kıbrıs’taki statü değişikliğinde ilk olarak söz hakkının Türkiye’ye verildiğini de  kaydetti.


Tatar, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini söyledi.


İngiliz döneminden beridir Rum-Yunan ikilisinin hedefinin, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında yaşananların asla unutulmaması gerektiğini belirtti.


Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini belirten Tatar, Güney Kıbrıs kaynaklı spekülatif haberlere itimat edilmemesi gerektiğini dile getirdi. 


Cumhurbaşkanı Tatar Öğretmenler Günü vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı ve Kıbrıs Türkü’nün, Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günlerden itibaren benimsemiş bir toplum olarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini dile getirdi.


ERGÜNEŞ
Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş de yaptığı konuşmada,  Mücahit Komutanları Derneği tarafından büstünün açılışının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Lefkoşa’da 4 araç birbirine girdi25 Kasım 2021 Perşembe 10:07
  • Bütçe oy çokluğuyla onaylandı: 25 kabul, 11 ret, 13 katılmayan25 Kasım 2021 Perşembe 10:00
  • Hava Bugün Nasıl Olacak?25 Kasım 2021 Perşembe 09:41
  • Taner Ulutaş'tan Sahibine Mesajlar25 Kasım 2021 Perşembe 09:32
  • Kalavaç'ta bulunan bomba ''eğitim mermisi'' çıktı24 Kasım 2021 Çarşamba 23:13
  • BRT'de GREV devam edecek!24 Kasım 2021 Çarşamba 21:26
  • Bakanlar Kurulu toplandı24 Kasım 2021 Çarşamba 20:56
  • KKTC'de Rekor vaka! 33024 Kasım 2021 Çarşamba 20:53
  • Başbakan Sucuoğlu ekonomik önlemlerle ilgili basın toplantısı yaptı: "4 maddelik ekonomi paketi"!24 Kasım 2021 Çarşamba 18:49
  • Bertan Zaroğlu'dan para birimi açıklaması: "Euro’ya değil TL’ye geçelim"24 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti