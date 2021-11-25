Tatar: Rum Tarafının Hedefi Federasyonla Türkiye’yi Kıbrıs’tan Koparmak

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının federasyonla hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu kaydetti; bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum tarafının federasyonla hedefinin, Türkiye’yi Kıbrıs’tan koparmak olduğunu kaydetti; bölgedeki gelişmeler de göz önünde bulundurulduğunda, federasyon tezinin rafa kalktığını ifade etti.



Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye ile tam bir uyum içerisinde yürütülen yeni siyasetin tüm dünyaya anlatılması için verilen mücadelenin artarak süreceğini de kaydetti.



Tatar, dün Mücahit Komutanları Derneği tarafından Mağusa’da yaptırılan Atatürk büstünün açılışını gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar açılışta yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türkü’nün egemenlik ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğinin altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Tatar Gazimağusa’nın 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı öncesi büyük kahramanlıklara tanıklık ettiğini ifade etti.



Ulu Önder Atatürk’ün 1937 yılında subaylarına hitaben yaptığı konuşmada, Kıbrıs’ın önemine dikkat çektiğini söyleyen Tatar, Lozan Antlaşması’nın 16. maddesinde, Kıbrıs’taki statü değişikliğinde ilk olarak söz hakkının Türkiye’ye verildiğini de kaydetti.



Tatar, olası bir antlaşmanın ancak egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı olabileceğini söyledi.



İngiliz döneminden beridir Rum-Yunan ikilisinin hedefinin, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, milli mücadele yıllarında yaşananların asla unutulmaması gerektiğini belirtti.



Türkiye’nin garantörlüğünden asla vazgeçilmeyeceğini belirten Tatar, Güney Kıbrıs kaynaklı spekülatif haberlere itimat edilmemesi gerektiğini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Tatar Öğretmenler Günü vesilesiyle Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla andı ve Kıbrıs Türkü’nün, Atatürk ilke ve inkılaplarını ilk günlerden itibaren benimsemiş bir toplum olarak yoluna emin adımlarla devam edeceğini dile getirdi.



ERGÜNEŞ

Mücahit Komutanları Derneği Başkanı Gözkamaş Ergüneş de yaptığı konuşmada, Mücahit Komutanları Derneği tarafından büstünün açılışının Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından yapılmasından duyduğu mutluluğu ifade etti.