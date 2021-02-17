Tatar: Rum tarafının şartlarına boyun eğecek değiliz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’i yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs konusunda dikkatlerin önümüzdeki haftalarda gerçekleşmesi beklenen gayri resmi 5+1 toplantısına çevrilirken, Rum tarafının tahrik ve kabul edilemez taleplerinin de yoğunlaşarak devam ettiğini belirtti.

Rum Lider Anastasiadis’in gayri resmi 5+1 toplantısına yönelik olarak “BM parametreleri değişmemeli, Türk tarafının kapalı Maraş’ın tamamen açılmasına yönelik planlamaları sona ermeli ve Doğu Akdeniz’deki Türk faaliyetleri sonlandırılmalı” şeklinde dayatmalarda bulunmasının kabul edilemez olduğunu kaydeden Tatar, Anastasiadis’in bu dayatmalarda bulunması ve bunları şart olarak ileri sürmesinin, Kıbrıs’ta statükonun devam etmesi anlamını içerirken, yapılması beklenen gayri resmi 5+1 toplantısını da dinamitlemeye yönelik olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı, Kıbrıs konusuyla ilgili olarak yıllardan beri gündemde bulunan BM parametreleri bugüne kadar sonuç vermediği gibi, söz konusu parametrelerle de bir anlaşmaya ulaşılamayacağı gerçeğinin ortaya çıktığını kaydederek, “mevcut parametrelerde ısrar etmek ise çözümsüzlüğe oynamaktır” dedi.

Türk tarafının belirlediği ve uygulamaya koyduğu kapalı Maraş açılımının devam ettiğini belirten Tatar, bu konuda Rum tarafının şartlarına boyun eğilmeyeceğini vurguladı.

Tatar, Doğu Akdeniz’de devam eden Türk faaliyetlerinin de KKTC ile Türkiye’nin hak ve menfaatlerini korumaya yönelik olduğuna işaret ederek, bu nedenle Rum tarafının tek başına Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarına sahip çıkmasına, KKTC ile Türkiye’nin haklarını ayaklar altında çiğnemesine asla müsaade edilmeyeceğini kaydetti.

Rum Dışişleri Bakanı Hristodulis’in de “federasyon zemini dışında bir çözümün olamayacağı” açıklamasını yaptığını söyleyen Tatar, “bizim görüşümüz ise eşit haklara sahip, yan yana yaşayan egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelidir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres de, Rum uzlaşmazlığı nedeniyle çöken Crans Monta görüşmelerinden sonra yaptığı açıklamada, Kıbrıs konusuyla ilgili yeni görüşlerin de masaya gelebileceğini belirtmişti. Egemen iki eşit devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli de yeni görüş ve yeni bir yol olarak tarafımızdan gündeme getirilmiş olup, gayri resmi 5+1 toplantısında da masaya getirilecek ve bundan da geri adım atılmayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Rum tarafından beklentimiz köhnemiş ve çağdışı zihniyet ile dayatma ve kabul edilemez şartlarından vazgeçmesi ve diyalog yolunun açılmasına yardımcı olmasıdır” diyen Tatar, bölgenin en büyük ve en güçlü ülkesi Türkiye tarafından da desteklenen eşit egemen iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli Kıbrıs ile bölgenin yararına olabilecek en gerçekçi çözüm modeli olduğunun unutulmaması gerektiğini vurguladı.