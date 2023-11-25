Tatar: Rum yönetiminin engellerini mücadelemizle aşacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’nin 40’ıncı yılında, turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım ve inşaat sektöründe büyük gelişim gösterdiğini söyleyerek, Rum yönetiminin ise engellemek için siyaset dışı çabalar gösterdiğini vurguladı.

Tatar, Kıbrıs Türk Ticaret Odası’nın (KTTO) 65’inci kuruluş gala yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar, yemekte yaptığı konuşmada, KTTO’nun Kıbrıs Türkünün ekonomik ve iktisadi gelişim için önemli çalışmalarda bulunurken, 65 yıl önce kurulan ve başkanlığını yapan başta Kemal Rüstem, Ahmet Raşit ve Ali Gürsoy olmak üzere emeği geçenleri yad etti.

Cumhuriyeti adına katıldığı uluslararası toplantılarda Kıbrıs Türkü’ne sahip çıkıp yeni fırsatların doğması için gayret gösterdiğinden dolayı teşekkür etti.

KKTC’nin 40’ıncı yılında, turizm, yükseköğrenim, sanayi, tarım ve inşaat sektöründe büyük gelişim gösterdiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum yönetiminin ise engellemek için siyaset dışı çabalar gösterdiğini vurguladı.

“Mücadelemizle engelleri aşacağız” diyen Tatar, çabalarından ve başarılarından dolayı iş insanlarına teşekkür etti.

Başarıların rakamlarla kendini gösterdiğini anlatan Tatar, ekonominin olumsuz etkilendiği pandemi döneminin Türkiye’nin desteğiyle aşıldığını ve rakamların pandemi öncesi geçtiğini kaydetti.

Yeni yatırımlarla KKTC’de ekonominin gelişeceğine ve ülkenin kalkınmaya devam edeceğine inandığını belirten Tatar, halkın müreffeh yarınları yakalayacağını ifade etti.

KTTO Başkanı Turgay Deniz ve yönetim kurulunu tebrik eden Tatar, KTTO’nun 65’nci yılının hayırlara vesile olmasını diledi.

KTTO’nun 1960 öncesi kurulduğu için uluslararası tanındığına işaret eden Tatar, “Esas güç, egemenlik ve karar alma devlettedir. Bazı çevreler KKTC ile görüşmeyi ret ederken, KTTO üzerinden baskı yapması doğru değildir, ancak yönetim kurulu başkanı ve üyelerine güvenimiz tamdır” dedi.

Kamu maliyesine yapılan katkıların önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı, ekonominin kayıt altına alınması, şirketlerin kurumsallaşması ve ödenen vergilerin devlet için önemli olduğunu sözlerine ekledi.