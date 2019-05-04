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Tatar: “Rum Yunan ikilisi asla başarılı olamayacak”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye ile iyi ilişkiler ve iş birliği yerine düşmanlıkla hak gasp etmeyi tercih eden Rum-Yunan ikilisinin asla başarılı olamayacaklarını” söyledi
Tatar: “Rum Yunan ikilisi asla başarılı olamayacak”

UBP Basın Bürosu aracılığıyla yazılı açıklama yapan UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Türkiye’nin Fatih sondaj gemisi ile Baf açıklarında, denizde, hidrokarbon yatağı arayışlarına başlamasını memnuniyetle karşıladıklarını belirtti. 

UBP Genel Başkanı Tatar, NATO’nun, üyesi olmamasına rağmen Güney Kıbrıs’ı komuta devir-teslim törenine davet etmesini de eleştirerek, Türkiye heyetinin tepki olarak töreni terk etmesini alkışladığını vurguladı.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar açıklamasında şunları kaydetti:

“KKTC ile Türkiye defalarca, Rum-Yunan ikilisine uzlaşı ve işbirliği çağrısında bulunmasına rağmen Rum-Yunan ikilisi buna hiç yanaşmamış, gerek Ege gerekse Doğu Akdeniz’de oldubittiler yaratmaya çalışmıştır.

Bunun en açık kanıtı Rum tarafının Yunanistan’ın tam desteği ile Münhasır Ekonomik Alan ilan etmesi, Türkiye ve KKTC aleyhine anlaşmalar ve sondaj çalışmaları yapmasıdır.

Oysa KKTC ve Türkiye ile iyi ilişkiler ve iş birliği yerine, düşmanlık ve hak gasp etmeyi tercih eden Rum-Yunan ikilisi asla başarılı olamayacaklarını bilmelidirler.

Mavi Vatan, Türkiye ile KKTC’ye aittir ve hiç kimsenin haklarımızı gasp etmesine izin verilmeyecektir...

UBP olarak, Anavatan Türkiye’nin, Baf açıklarında kendi kıta sahanlığı içine giren bölgede, denizde hidrokarbon yatağı bulabilmek için sondaj yapmaya başlamasını memnuniyetle karşılıyoruz.

Bu bağlamda, Fatih sondaj gemisinin Kıbrıs’ın güneyine geliyor oluşunu selamlıyor, başarılar diliyoruz.”

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, öte yandan, UBP olarak NATO’nun üyesi olmamasına rağmen Güney Kıbrıs’ın komuta devir-teslim törenine davet edilmesini de şiddetle kınadıklarını vurguladı, Anavatan Türkiye heyetinin tepki olarak töreni terk etmesini alkışladıklarını kaydetti.

Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığının devir teslim törenine NATO nezdinde statüsü bulunmayan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin davet edilmesinin; “gerçeklere aykırı ve Kıbrıs konusunun çözümüne değil, tam tersine Rum tarafının şımartılması nedeniyle çözümsüz kalmasına neden olacak” nitelikte olduğunu belirten Tatar, şöyle devam etti:

“NATO gibi bir örgütün böylesi gerçekçilikten uzak bir durum yaratması Kıbrıs Türkü tarafından asla sineye çekilemez. Kıbrıs Türk halkı kendisine ve haklarını gasp edenlere böylesi ucuz primler tanınmasını kesinlikle affetmez.

NATO eğer, bölge ve dünya barışına hizmet etmekte samimi ise, bu hatasını ileri götürmemeli, Kıbrıs’ta var olan iki ayrı halk, iki ayrı devlet gerçeğini kavrayarak gereğini yerine getirmelidir.”

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