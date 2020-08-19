  • BIST 1.125
  • Altın 459,786
  • Dolar 7,2670
  • Euro 8,6311
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 33 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 33 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAPilli: 2412 test 9 pozitif vaka

Tatar: Rum-Yunan ikilisi bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde

» »
Tatar, “ Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nü Avrupa Birliği’nin kullanarak bir taraftan kırbaçlarken diğer taraftan havuç uzatarak istedikleri noktaya getirebileceklerini zanneden Rum-Yunan ikilisinin hayal gördüklerini” vurguladı.
Tatar: Rum-Yunan ikilisi bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersin Tatar, “ Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nü Avrupa Birliği’nin kullanarak bir taraftan kırbaçlarken diğer taraftan havuç uzatarak istedikleri noktaya getirebileceklerini zanneden Rum-Yunan ikilisinin hayal gördüklerini” vurguladı.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın Güney Kıbrıs’ta Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ve Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis’le gerçekleştirdiği görüşmeleri ve açıklamaları değerlendiren Başbakan Tatar, “ Rum-Yunan ikilisinin bir anlaşma değil, mevcut durumdan yararlanma peşinde olduğunu” belirtti.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları kaydetti:
“Rum basınında yer buldu alan haberlere göre Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın Güney Kıbrıs’ta Rum liderliği ile yaptığı görüşmede Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerinin AB’nin gündeminde tutulmasına devam etme kararlılığı ortaya konuldu.
Buna ilaveten Yunanistan ve Rum kesimi dört gözle Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye uygulayacağı yaptırımları bekliyor.
Rum Dışişleri Bakanı Hristodulidis’e göre bölgedeki gelişmeler AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geleceğinde büyük oranda belirleyici olacak.
Rum-Yunan ikilisinin beklentisi AB-Türkiye İlişkilerinde Havuç-Kırbaç politikasının izlenmesi.
Yani, Türkiye’ye, ‘Avrupa Birliği’nden yararlanmak istiyorsan Doğu Akdeniz’de bizim istediğimiz gibi davranacaksın aksi takdirde seni Avrupa Birliği’nin bazı projelerinden ve kaynaklarından yararlandırmayız ‘diyecekler.
Ben de diyorum ki, Türkiye ile Kıbrıs Türkü’nü Avrupa Birliği’nin kullanarak bir taraftan kırbaçlarken diğer taraftan, havuç uzatarak istedikleri noktaya getirebileceklerini zanneden Rum-Yunan ikilisi hayal görüyor.
Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Doğu Akdeniz’deki haklarını korumaya devam edecek, kuru gürültüye pabuç bırakmayacaklardır.
Bunun en son örneği geçtiğimiz hafta Oruç Reis’i tehdit etmeye kalkışan Yunanistan’a verilen yanıtta görülmüştür.
Dolayısı ile Avrupa Birliği artık Rum-Yunan ikilisinin oyunlarına gelmemeli, gerçekçi, adil bir politika izlemelidir.
Kıbrıs Türk tarafının Doğu Akdeniz’deki kaynaklarla ilgili görüşme sürecinden ayrı, Rumlarla ortak bir çalışma yapılması önerisi hala ortadadır.
Buna olumlu yanıt vermeyen Rum tarafını şımartmak Kıbrıs konusunda bir anlaşma sağlanmasına değil, Rum uzlaşmazlığı ile şımarıklığının artmasına neden olmaktan başka bir amaca hizmet etmez”.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19’lu birinde semptomlar kaç gün sonra ortaya çıkıyor?19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:46
  • Arkadaşını şarap açacağı ile yaralayan şahsın cezası belli oldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 18:43
  • Sağlık Bakanı Pilli Ayaktan Tanı Merkezi’nin Pandemi Kliniğine dönüştürüldüğünü söyledi19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:54
  • Akıncı, Muharip Derneklerin başkan ve temsilcileri ile bir araya geldi19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:53
  • Saner: “KKTC yeni tip koronavirüsle mücadelede iyi bir noktada”19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:52
  • Mağusa’nın bazı bölgelerinde yarın 1 saat elektrik kesintisi olacak19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:51
  • 5 yasa tasarısı halkın bilgisine sunuldu19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:50
  • Denktaş:“Kazanacağımdan eminim”19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:45
  • Denktaş: "Bana oy verecek insanların Tatar'a oy vermeyecek diye Türkiye düşmanı ilan edilmesi kabul edilemez"19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:35
  • KKTC'de “Yüzde 40 online, yüzde 60 yüz yüze eğitim” anlayışına sahibiz19 Ağustos 2020 Çarşamba 17:31
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti