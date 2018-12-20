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Tatar: “Rum-Yunan ikilisi hala Enosis hayali içinde”

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ersin Tatar, “Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin Kıbrıs’ta devam eden barış ortamının yegane sağlayıcısı ve savunucusu olduklarını, Rum-Yunan ikilisinin ise hala Enosis hayali içinde bulunduklarını” iddia etti
Tatar: “Rum-Yunan ikilisi hala Enosis hayali içinde”

Ersin Tatar, “ Rum-Yunan hayallerinin gerçekleşmesine asla izin verilmeyeceğini, Kıbrıs Türkü’nün egemenliğine, güvenliğine ve devletine sahip çıkarak geleceğe yürüyeceğini” öne sürdü.

Tatar, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası’nın başlaması dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar mesajında şunları iddia etti:
 

“ 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Türkü’nü imha planı Akritas’ı yürülüğe koyarak saldırıya geçen Rumların hedefi Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamaktı. Eğer, kahraman mücahitlerimiz direnmeseydi, Anavatan Türkiye garantörümüz olarak müdahale etmeseydi amaçlarına ulaşacaklardı. 
Asla unutmamalıyız; 21 Aralık 1963 Kanlı Noel’i tarihten gelen ve bize Rum-Yunan ikilisi karşısında çok dikkatli olmamızı salık veren bir çığlıktır. O çığlık bize, Rumlar’ın egemenliği elimizden almak, adayı Yunan yapmak için her türlü çılgınlığı yapabileceğini, uyanık olmamız gerektiğini haykırmaktadır.
Kıbrıs Türkü ve Anavatan Türkiye Kıbrıs’ta devam eden barış ortamının yegane sağlayıcısı ve savunucusudur. Türkiye, Kıbrıs’ta bulunmasa, Kıbrıs Türkü’nün direneceği bilinmese Rum-Yunan ikilisi Enosis hayali için yeniden harekete geçecektir. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Herkes, Rum silahlanmasına, alınan saldırı helikopterlerine, tanklara, kurulan ittifaklara dikkat etsin.
Rumlarla federal çözüm için sürdürülen görüşmeler tamamen çökmüştür. Gerçekçi olmak, yeni arayışlara yönelmek şarttır. Bize göre anlaşarak iki ayrı devlet olarak bu adada yaşayabiliriz. Eğer, daha ileri işbirliği isteniyorsa bu iki ayrı devlet Avrupa Birliği çatısı altında buluşabilir. Bunun için Rum komşularımızın artık şımartılmaması ve gerçekleri görmesinin sağlanması lazımdır.
Hala, 1960’ların mücahit ruhunu taşıyan halkımız kararlıdır; Rum-Yunan hayallerinin gerçekleşmesine asla izin verilmeyecek, Kıbrıs Türkü egemenliğine, güvenliğine ve devletine sahip çıkarak geleceğe yürüyecektir.
21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası tarihin gençlerimize anlatılması için iyi değerlendirmelidir. Unutmamalıyız ki tarihini bilmeyen ulusların tarihini başkaları yazar.
Ulusal Birlik Partisi olarak, hafta dolayısıyla, bir kez daha bugünlerimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnet ve şükranla anıyoruz”.

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