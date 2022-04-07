  • BIST 2.345,20
  • Altın 917.391
  • Dolar 14.7403
  • Euro 16.0587
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 17 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 17 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKAKıbrıs Türk Restorancılar Birliği; Biz vatandaşların aklını ve ekmek teknelerimizi kaybettiriyorlar!

Tatar: Sağlık Çalışanları Canını Hiçe Sayarak Çalışmalarını Sürdürüyor

» »
Tatar: Sağlık Çalışanları Canını Hiçe Sayarak Çalışmalarını Sürdürüyor
Tatar: Sağlık Çalışanları Canını Hiçe Sayarak Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, “Sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasası’nın kabulünün ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihinin, Dünya Sağlık Günü ve bugünü izleyen haftanın da Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sağlıklı yaşamın, vazgeçilmez insan haklarından biri olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlıklı olmasını ve sağlık sistemlerinden eşit derecede yararlanmasının dinamik ve güçlü bir topluma sahip olmak için gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

KKTC’de Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana benzer koşullara sahip ülkeler ile kıyaslandığımızda başarılı bir süreç geçirdik. Başbakanlığım döneminde, salgının başladığı ilk aylarda KKTC, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmuş ve örgüte katılan devletlerden biri olmak için adım atmıştır.

Bu salgınla gelinen noktaya baktığımızda, aşılama oranı ve hatırlatma dozlarısayesinde dünya geneli ile KKTC olarak benzer bir seyir gösterdiğimizi görmekteyiz. Covid-19’a karşı sınırlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı bu dönemde, yine de kişisel tedbiri elden bırakmamamız gerekir. Toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.”

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Öztürkler'den UBP ambleminin yakılmasına tepki07 Nisan 2022 Perşembe 19:41
  • UBP Milletvekili Savaşan’dan UBP ambleminin yakılmasına tepki07 Nisan 2022 Perşembe 19:03
  • CTP, Colin Stewart'ı Kabul Etti07 Nisan 2022 Perşembe 18:58
  • İnsan Hakları Derneği: Federal Çözüm Hayali ve Miadı Dolmuş Rum Egemenliğinde Destek Veren Bir Politika07 Nisan 2022 Perşembe 18:50
  • 451 Vaka07 Nisan 2022 Perşembe 18:41
  • Erhürman: Çoğunluğa sahip olanın her istediğini yapması demokrasi değildir07 Nisan 2022 Perşembe 18:34
  • Avrupa Komisyonu Hellim'le İlgili Çalışma Grubu Oluşturulmasına Karar Verdi07 Nisan 2022 Perşembe 18:21
  • Hasipoğlu: Komite İnançla Çalışmasına Devam Edecek07 Nisan 2022 Perşembe 18:15
  • Rogers: Halkın Tamamını İlgilendiren Bir Yasa ''Oldu-Bitti'' ye Getirilemez07 Nisan 2022 Perşembe 18:09
  • Özersay: Hükümet Halka Verdiği Sözleri Tutmuyor07 Nisan 2022 Perşembe 18:05
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti