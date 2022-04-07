Tatar: Sağlık Çalışanları Canını Hiçe Sayarak Çalışmalarını Sürdürüyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Nisan Dünya Sağlık Günü nedeniyle mesaj yayımladı. Tatar, “Sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Dünya Sağlık Teşkilatı Anayasası’nın kabulünün ardından 1948 yılında çalışmalarına başlamasına atfen her yıl 7 Nisan tarihinin, Dünya Sağlık Günü ve bugünü izleyen haftanın da Dünya Sağlık Haftası olarak kutlanmakta olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar sözlerini şöyle sürdürdü;

“Sağlıklı yaşamın, vazgeçilmez insan haklarından biri olduğuna dikkat çekmeyi amaçlayan 7 Nisan Dünya Sağlık Günü, bireylerin sağlıklı olmasını ve sağlık sistemlerinden eşit derecede yararlanmasının dinamik ve güçlü bir topluma sahip olmak için gerekliliğinin altını çizmektedir. Bu çerçevede sağlık alanındaki bilgi, beceri ve emeğiyle insan sağlığına hizmet eden sağlık çalışanları, içinde yaşadığı topluma önemli bir hizmet sunmaktadır.

KKTC’de Covid-19 vakasının görüldüğü ilk günden bu yana benzer koşullara sahip ülkeler ile kıyaslandığımızda başarılı bir süreç geçirdik. Başbakanlığım döneminde, salgının başladığı ilk aylarda KKTC, Dünya Sağlık Örgütü’ne başvurmuş ve örgüte katılan devletlerden biri olmak için adım atmıştır.

Bu salgınla gelinen noktaya baktığımızda, aşılama oranı ve hatırlatma dozlarısayesinde dünya geneli ile KKTC olarak benzer bir seyir gösterdiğimizi görmekteyiz. Covid-19’a karşı sınırlamaların yavaş yavaş kaldırıldığı bu dönemde, yine de kişisel tedbiri elden bırakmamamız gerekir. Toplumumuzun sağlıklı bir geleceğe sahip olması için başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere tüm sağlık çalışanları, canını hiçe sayarak çalışmalarını sürdürmeye devam etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık çalışanlarının 7 Nisan Dünya Sağlık Günü’nü kutlar, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkür ederim.”