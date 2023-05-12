Tatar: Sağlık sistemindeki hizmetlerin gelişmesini ve genç sağlık çalışanlarının iyi hizmetler vermesini sağlamak önemlidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 Mayıs Dünya Hemşireler Günü dolayısıyla Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Birliği ile Kıbrıs Türk Hemşireler ve Ebeler Sendikası heyetini kabul etti. Tatar, kabulde yaptığı konuşmada, sağlık çalışanlarının özellikle pandemi sürecinde ortaya koydukları özverili çalışmaları her zaman hatırladıklarını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı açıklamasına göre Tatar, sağlık çalışanlarının zaman kavramı olmadan çalıştıklarını belirterek sağlık sisteminin daha iyi yönetilebilmesi için birtakım düzenlemelerin gerektiğini söyledi.

6 Şubat depreminin yaşattığı acılara değinen Cumhurbaşkanı Tatar, deprem dolayısıyla Adıyaman’da büyük çaba ortaya koyan hemşire ve tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Önümüzdeki süreçte Girne ve Güzelyurt hastanelerinin tamamlanabilmesi temennisinde bulunan Cumhurbaşkanı, tüm sağlık çalışanlarına başarılar diledi.

Hemşirelik mesleğinin önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, genç sağlık çalışanlarının da kendilerini eğiterek sağlık sistemine katkı koymalarını temenni etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık konusundaki tecrübesinden yararlanabildiğimizi dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, nüfusun artmasıyla sağlık sisteminin hizmetlerinin geliştirilmesinin önemine değindi.

CUMHURBAŞKANI TATAR ŞUNLARI KAYDETTİ:

“Sizlerin önderliğinde, tecrübenizle idare konusunda yardımcı olabileceğinizi düşünmekteyim. Çalışanlar adına yaptığınız mücadeleyi takdir ediyoruz. İleride çalışacak olan gençlerin de daha iyi hizmetler verebilmeleri için sizlerin yönlendirmesi önemlidir.”