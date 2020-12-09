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Tatar: “Salgın başarıyla yönetildi ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemler uygulanmalı”

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid 19 salgınının ülkede  başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.
Tatar: “Salgın başarıyla yönetildi ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemler uygulanmalı”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Covid 19 salgınının ülkede  başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Kolan Hospital Group yetkililerini kabulünde konuşan Tatar, KKTC’de sağlığa çok önem verildiğini, sağlık konusunda halkın hassas olduğunu kaydetti. Tatar, pandemi döneminde kendisi Başbakan iken elden gelen her şeyin yapıldığını belirtti.

Sağlık çalışanları ile toplumun tüm kurum ve kuruluşlarının gösterdikleri fedakarlık ve hassasiyetle sağlık altyapısının güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Acil Durum Hastanesi’nin büyük ölçüde pandemi hizmeti de verecek şekilde yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin her alanda olduğu gibi sağlık konusunda da yapmakta olduğu katkıların önemine işaret eden Tatar, iki ay gibi kısa bir sürede Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısıyla 100 yataklı Acil Durum Hastanesi’nin yapıldığına dikkat çekti.

Kolan Hastanesi’nin pandemi sürecinde ihtiyaç olduğu zaman hizmet verdiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Kolan Hastanesi’ne bu konudaki hizmetleri için teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, kamunun yanında özel teşebbüsün yatırımlarla birlikte halkın hizmetinde olduğunu dile getirdi.

Aşının bulunmasıyla ekonomik hayatın eski düzeyine döneceğine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Covid 19 salgınının başarıyla yönetildiğini ancak rehavete kapılmadan gerekli önlemlerin uygulanmaya devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

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