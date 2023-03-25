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Tatar: Şampiyon meleklerimizin hesabı mutlaka sorulacak

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Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi, dün 9’uncu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda konuşma yapan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında can veren şampiyon meleklerimizin hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı.
Tatar: Şampiyon meleklerimizin hesabı mutlaka sorulacak

Cumhurbaşkanlığı Halk Konseyi dokuzuncu toplantısını dün Cumhurbaşkanı Ersin Tatar başkanlığında yaptı.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya, Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de meydana gelen deprem felaketinde KKTC muhtarlarının yardım ve katkı sağlama konusunda büyük bir gayret gösterdiklerini belirterek, tüm muhtarlara teşekkür etti.

"ŞAMPİYON MELEKLERİMİZİN HESABI MUTLAKA SORULACAK"

Deprem felaketinin yaralarının sarılmasında muhtarlara büyük görev düştüğünü, muhtarların bu görevi de başarıyla yerine getireceklerine inanç belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Adıyaman’da İsias Otel’in enkazı altında can veren şampiyon meleklerimizin hesabının mutlaka sorulacağını vurguladı.

Yargı sürecini büyük bir hassasiyetle yakından takip ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, deprem felaketinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda Kıbrıs konusunda yaşanan son gelişmelerle ilgili bilgi de vererek, Anavatan Türkiye ile birlikte belirlenen yeni siyasetten asla geri adım atılamayacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, muhtarların, devletin temel taşı olduğunu ifade ederek, muhtarların, sorunlarını çok iyi bildiğini ve bu sorunların çözümlenmesi yönünde elinden gelen tüm destek ve gayreti göstereceğini belirtti.

Muhtarlar da toplantıda yaptıkları konuşmalarda, söz konusu toplantıyı düzenleyen ve sorunlarını dinleyen Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sunarak, sorunlarının çözümüne yönelik önerilerini dile getirdi.

Nutku Karsu başkanlığındaki Lefkoşa İlçesi Muhtarlar Birliği Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu: Asbaşkan Yılmaz Yılmazoğulları, Genel Sekreter Gülen Kılıç, Mali İşler Sekreteri Melek Arabacıoğlu, Faal Üyeler Mürüde Erzen, Gülçin Ersoy, Mustafa Eğmez, Denetleme Kurulu Üyeleri; Fehmi Soykan, Ulaş Solakay, Ahmet Halitoğlu, Disiplin Kurulu Üyeleri Ahmet Menteşoğlu, Ali Emir ve Ahmet Yürüker.

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