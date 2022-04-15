Tatar: Sanatçılarımızın Ürettiği Başyapıtlar Tüm Dünya İnsanlığına Kazandırılmış Bir Hazinedir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Küresel ölçekte başarılara imza atmış sanatçılarımızın ürettiği başyapıtlar sadece halkımız için değil, tüm dünya insanlığına kazandırılmış birer hazinedir” dedi.



Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, 15 Nisan Dünya Sanat Günü Nedeniyle yayımladığı mesaj şöyle:

“Türk ressam Bedri Baykam’ın 2011 yılındaki önerisiyle Leonardo Da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan, tüm dünyada Dünya Sanat Günü olarak kutlanmakta; sanatın toplumsal ve insan yaşamındaki rolüne dikkat çekilmektedir.

İnsanın özgür düşünebilmesini sağlayan sanat hem çok güçlü bir iletişim aracı, hem de aynı zamanda insanın çevresiyle etkileşim içinde olmasını sağlayarak olan bitene daha duyarlı davranmasını sağlayan bir eğitim aracıdır.

Sanatçılar da hiç kuşkusuz içinde yaşadığı toplumdan etkilenir ve toplumunun aynası niteliğindedir. Bu olgu ışığında medeni bir toplum olan Kıbrıs Türk halkının içinden çıkmış, küresel ölçekte başarılara imza atmış sanatçılarımızın ürettiği başyapıtlar sadece halkımız için değil, tüm dünya insanlığına kazandırılmış birer hazinedir. Her biri ile gurur duyuyorum.

Bireylere toplumsal aidiyetin önemini aşılayan, eleştirel düşünceyi geliştirerek insanlığa, olaylara farklı açıdan bakılabilmesini öğreten sanat sayesinde toplumumuz manevi değerlerini güçlendirerek düşünsel ve kültürel kimliğini geliştirmeye devam edecektir.

Sanatın özgürleştirici, eğitici gücünün bilincinde bir Cumhurbaşkanı olarak her alanda elde edilen başarıları destekliyorum ve dün olduğu gibi bugün de kültürel ve sanat alanında sanatçılarımıza verdiğim desteği sürdürmeye devam edeceğimi vurgulamak istiyorum.

Kıbrıs Türk sanatına emek veren sanatçılarımızın ve pek tabii ki sanatseverlerin Dünya Sanat Günü’nü kutluyor ve esenlikler diliyorum”