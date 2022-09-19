Tatar: Sayın Fikri Ataoğlu’nu Candan Kutlar, Başarılar Dilerim

Cumhurbaşkanı Tatar'ın açıklaması şu şekilde;

Demokrat Parti’nin bugün gerçekleştirilen 12’nci Olağan Kurultayı’nda yeniden Genel Başkan seçilen Turizm ve Çevre Bakanı Sayın Fikri Ataoğlu’nu candan kutlar, başarılar dilerim. Ayrıca yapılan seçimler sonucu ülkemizin önemli partilerinden biri olan Demokrat Parti yetkili kurullarında görev yapma hakkı elde eden tüm kardeşlerimi de tebrik eder görevlerinde başarılar temenni ederim.