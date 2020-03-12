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Tatar: “Seçimin ertelenmesi söz konusu olabilir”

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Tatar: “Seçimin ertelenmesi söz konusu olabilir”
Tatar: “Seçimin ertelenmesi söz konusu olabilir”

BRT’de yayınlanan, Levent Kutay’ın sunduğu Birinci Boyut programına konuk olan Başbakan Tatar, ihtiyaç olursa, daha sert tedbirler de alabileceklerini dile getirerek, alınan kararların mecburi olarak alındığının altını çizdi.

“KENDİ VATANDAŞLARIMIZI KORUMAK DURUMUNDAYIZ”

Koronavirüs konusunun dünyada yayılan bir olay olduğunu, dolayısıyla kendi vatandaşlarını korumak durumunda olduklarını anlatan Tatar, “Charter uçuşlarını durdurduk. İngiltere’de yaşayan bir Kıbrıslı Türk, İngiltere’den KKTC’ye gelecekse gelebilir, ama 14 gün gözlem altında kalması gerekiyor” dedi.

“ALMAN HÜKÜMETİNE BİLGİ VERDİK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da Bakanlar Kurulu toplantısının bir bölümünde olduğunu hatırlatan Başbakan Tatar, “Şu anda 1 kişide Koronavirüs tespit edildi, ama aynı uçakta gelen diğer yolcuları da gözlem altında tutuyoruz. Biz bu kişilerin bir an önce evine dönmek istediğini, dolayısıyla onları gönderme konusunda adım atabiliriz. Alman hükümetine, vatandaşlarını geri göndereceğimize dair Alman Büyükelçiliği aracılığı ile bilgi verdik” şeklinde konuştu.

“KENDİ VATANDAŞIMIZI ALMAK DURUMUNDAYIZ, AMA 14 GÜN GÖZLEM ALTINDA OLMAK ŞARTIYLA”

Şu anda Güney Kıbrıs’ta 7 vaka tespit edildiğini, böyle bir durumu çok iyi değerlendirmeleri gerektiğinden söz eden Başbakan Tatar,  “KKTC’yi ve KKTC insanını korumak için Akyar, 2,5 mil ve Yeşilırmak Sınır Kapılarını kapattık” ifadelerini kullandı. Bu vakanın görüldüğü ülkelerden girişleri 1 Nisan’a kadar kapatma kararı aldıklarını belirten Tatar, “Kendi vatandaşımızı almak durumundayız, ama 14 gün gözlem altında olmak şartıyla” dedi.

“TEDBİRLER İLE SIKINTILARI AŞMAK DURUMUNDAYIZ”

Tüm eğitim kurumlarının 22 Mart’a kadar hizmet vermeyeceğini anımsatan Ersin Tatar, Koronavirüsü ile ilgili ihtiyaç duyular hizmetler Mal ve Hizmetlerin Düzenlenmesi ve Denetlenmesi Emirnamesi’ne dahil edildi. Bu tedbirler ile sıkıntılarımızı aşmak durumundayız, yeri gelirse daha sert tedbirler alınabilir, ama şimdilik aldığımız kararlar en doğrusudur” dedi.

“SEÇİMİN ERTELENMESİ SÖZ KONUSU OLABİLİR”

Türkiyeli yetkililer ile de konuyla ilgili istişare içerisinde olduklarını dile getiren Başbakan Ersin Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu süreci hazırlık yapmak için de değerlendiriyoruz, siparişler verildi.

Eleştiriler olabilir, ama aldığımız kararlar kimsenin isteyerek değil, mecburi olarak alınan kararlardır. Kimse bu kararlara uymama noktasında olmamalıdır. Dolayısıyla aldığımız kararlarda kamuoyunun desteği de çok önemlidir.

Seçimlerin ertelenmesi söz konusu olabilir. Bunu önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz”

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