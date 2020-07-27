Tatar: “Sendikaların giriş noktalarında başlattığı grevi yasaklama kararı aldık ve havada bekleyen uçaklar bu şekilde KKTC’ye iniş yaptı”

Başbakan Ersin Tatar, bugün, sendikaların giriş noktalarında başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu toplantısında yasaklama kararı aldıklarını ve havada bekleyen uçakların bu şekilde KKTC’ye iniş yaptığını kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar, bugün, sendikaların giriş noktalarında başlattığı grevi, Bakanlar Kurulu toplantısında yasaklama kararı aldıklarını ve havada bekleyen uçakların bu şekilde KKTC’ye iniş yaptığını kaydetti.

Tatar, öğleden sonra GÜÇ-SEN, KTAMS, KAMU-İŞ, KTAMS, Hemşireler ve Ebeler Sendikası ile KAMUSEN yetkilileriyle yaptığı toplantının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Sendikaları Başbakanlığa davet ettiklerini ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin de bu toplantıda yer aldığını belirten Tatar, uzlaşının önemine işaret etti ve sendika yetkililerine katılımlarından dolayı teşekkür etti.

KKTC’ye girişlerde yaşanan tartışmaların sürdüğünü dile getiren Başbakan, Sağlık Bakanlığının yetkisinde olmak üzere TC’den gelen şahıslarda 72 saat öncesine kadar PCR testi ve KKTC’ye gelişin ardından uygulanan PCR testi olmak üzere çifte test yapıldığını belirtti.

Her gün ülkeye 2000 kişinin giriş yaptığını belirten Tatar, pozitif çıkan şahıs sayısının çok az olmasına rağmen herkesin tedbirini alması gerektiğini ve önlemleri gevşetmemesi gerektiğini söyledi.

“OTEL SAHİPLERİ VE YURTDIŞINDAN GELENLERLE TAAHÜTNAME…”

Otel sahipleriyle yapılan taahhütnameyle, turist kişilerin PCR test sonuçları çıkana kadar otelde izole şekilde beklemesi için anlaşıldığını kaydeden Başbakan, turist olmayan kişilerinse test sonuçları çıkana dek evlerinde izolasyon uygulamasını yapmalarının taahhütnameye bağlanacağını ve aksi durumda ağır cezai müeyyide uygulanacağını belirtti.

Taahhütname konusunun yeni bir uygulama olduğunu kaydeden Başbakan, bunun Yasa Gücünde Kararname olarak uygulamaya konulacağını da belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARININ EK MESAİLERİ

Sağlık çalışanlarının alacakları ek mesailerdeki sorunun çözüldüğünü ve bunların ödemelerinin yapılacağını kaydeden Tatar, kamu çalışanlarının da Haziran ayı sonu itibarıyla normal maaşlarını almaya başladıklarını, daha önce yapılan maaş kesintilerinin de üçte ikisinin ödendiğini anlattı.

Tatar, ek mesailerde yaşanan sıkıntının bazı bürokratik işlemlerle alakalı olduğunu belirterek, Maliye Bakanı ve Müsteşarının girişimleri ve sendikalarla yapılan toplantıda istişare ve uzlaşı içinde konunun tatlıya bağlandığını belirtti.

Gerginlik ve olayları tırmandırmanın kimseye fayda sağlamayacağının altını çizen Tatar, uzlaşı yolunun en doğru yol olduğunu, büyük resme ve genele bakıldığında pandemi sürecinin iyi yönetildiğini ve bu başarının sürdürülmesini istediklerini kaydetti.

Kapanmanın ardından yaşanan açılım sürecinde, şu ana kadar ülkeye 15 binden fazla giriş olduğunu belirten Başbakan, 25 kişinin pozitif olarak izole edildiğini, hastanede tedavi gören 3-5 hasta dışında acilen Pandemi Hastanesi gerektirecek bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

NALBANTOĞLU AYAKTAN TANI MERKEZİ 45 YATAKLI “PANDEMİ KLİNİĞİ” OLUYOR

Başbakan Tatar, Göğüs Hastalıkları Kliniğinin şu an tadilat ve bakımının devam ettiğini belirterek, bu bakımın tamamlanmasıyla Göğüs Hastalıklarının da içinde bulunduğu Ayaktan Tanı Polikliniğinin 45 yataklı “Pandemi Kliniği” olarak hizmet vereceğini ifade etti.

Başbakan, yeni alınan bir Tomografi cihazının Ayaktan Tanı Merkezinde hizmete gireceğini de sözlerine ekledi.

BENGİHAN: “AMACIMIZ BAZILARININ SÖYLEDİĞİ GİBİ YENİDEN KAPANMA DEĞİL”

KTAMS Genel Başkanı Güven Bengihan da toplantı sonrasında, sendikalar adına TAK'a yaptığı açıklamada, Başbakanlıktaki toplantıda yurtdışından gelen kişilerin ülkeye girişinin sağlıklı ve güvenli olmasını talep ettiklerini, bunun da “karantina merkezi” addedilen bir yerde yolcuların tutulması şeklinde yapılmasını istediklerini belirtti.

Bu talebin Sağlık Bakanı tarafından sıcak karşılanmış olsa da “hükümetin bir bütün olduğundan” yola çıkılarak reddedildiğini söyleyen Bengihan, karantina merkezi dışında bir çözümün devlet denetiminden uzak olacağı için güvenli olmadığı görüşünde olduklarını vurguladı.

“Okumak için veya yerleşmek için KKTC’ye gelen kişilerin kendi kendini izole etmesinin devlet denetiminden uzak olacağı için güvenlik boşluğu doğuracağını” yineleyen Bengihan, amaçlarının geç olmadan ve tekrardan kapanmayı yaşamadan bu tür sorunların aşılması olduğunu belirtti.

Amaçlarının bazı haber siteleri veya köşe yazarlarının dediği gibi “yeniden kapanma” olmadığını söyleyen Bengihan, aksine yeniden kapanmayı istemediklerini belirtti.

Bugün basında yer alan haberlere de dikkati çeken Bengihan, “Colony Otel’den bir kişinin PCR testinin pozitif çıktığının bildirilmesi üzerine ülkeyi terk edip kaçtığını ve bu kişinin temaslılarının henüz bilinmediğini” söyledi.

Otellerle ve kişilerle imzalanacak taahhütlere de değinen Bengihan, bunlara uyulmaması konusunda ağır cezai müeyyide uygulanacağının kendilerine söylendiğini fakat bunun da inandırıcılıktan uzak olduğunu, “Oteli kapatırım” yaptırımının gerçekte o kadar kolay uygulanamayacağını sözlerine ekledi.