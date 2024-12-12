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Tatar: Simon Aykut’a güneye gitme demiştim, biliyordu, gitti tutuklandı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi tarafından açılan mülkiyet davalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermek amacıyla planlandığını ifade etti.
Tatar: Simon Aykut’a güneye gitme demiştim, biliyordu, gitti tutuklandı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Yönetimi tarafından açılan mülkiyet davalarının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ekonomisine zarar vermek amacıyla planlandığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Genç TV’de Rum Yönetimi’nin açtığı mülkiyet davaları ile ilgili konuştu. Davaların KKTC ekonomisine darbe vurmak için açıldığını belirten Tatar, “Bizim bu konuyu çözeceğimize inanıyorum. Biz bu işi çözeceğiz” dedi

Simon Aykut’un güneye geçmesi halinde tutuklanacağı bilgisi olduğunu anlatan Tatar, “ Aykut için yıllardır Rumlar hazırlık yaptılar. Kendisi de bilirdi. Geldi görüştük. Kendisine Güney’e geçme dedim. TMK’ya başvur dedim. Gitti tutuklandı. Benzer durumda olanlar o tarafa gitmemesi lazım” diye konuştu

Tatar, davalarla ilgili olarak adını vermek istemediği üst düzey Rum yöneticilerin rahatsız olduğunu, davaların Kuzeyde Türkiyeli yatırımların artmasına yol açtığını söylediğini, bunun da başka siyasi sorunlar doğuracağını söylediğini anlattı

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