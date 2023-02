Tatar: Sivil Savunma Teşkilatı, gurur kaynağımız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Tatar'ın mesajı ise şöyle;

“28 Şubat Sivil Savunma Günü’nü, yaşadığımız deprem felaketinin açtığı yaraları herkesin büyük bir sorumluluk bilinciyle toplumsal seferberlik ruhuyla ve dayanışmayla sarmaya çalıştığımız bir dönemde idrak ediyoruz.

Milletimizin fıtratında fazlasıyla bulunan empati, dayanışma, acılara ortak olma, toplumsal birliktelik gibi hasletler, hiç kuşkusuz yaşadığımız acıların ve yaraların sağaltılması için her zamankinden daha fazla değerlidir.

Halkımızın bekası, ülkemizin savunması ve her türlü doğal afete karşı verilen mücadelenin ne denli önemli olduğunu, yaşadığımız felaketle bir kere daha idrak ettiğimiz bu dönemde etkili, yeterli, eğitimli ve bilinçli hizmet sunan, hayat kurtarma görevinde, teknolojiyi ve dünyayı yakından takip eden, her olasılığa hazır, her koşulda aktif, hızlı ve sistemli bir çalışma mekanizmasına sahip, öncü ve örnek bir kurum olma özelliği taşıyan Sivil Savunma Teşkilatı’nın kurumsal yapılanmasının çok daha ileri noktalara taşınması, önceliğimiz olmalıdır.

Yaşanan afetlerde ve çatışma durumlarında halkımızın can ve mal kaybının asgari seviyeye indirilmesi gibi hayati öneme sahip konularda sivil halk tarafından ortaya konan savunma maksatlı her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbirlerin alınması ve faaliyetleri sürdürmekte olan Sivil Savunma Teşkilatı’na, bu nedenledir ki çok daha fazla sahip çıkmalıyız.

Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli ve güvenilir kurumlardan biri olan, gurur kaynağımız Sivil Savunma Teşkilatı tarafından verilen hizmetin koruyucu ve kurtarıcı önlemler ile etkinlikler bütünü olması; halkımızın desteğinin ve etkin katılımının sağlanması, yurttaşların yüksek bir görev ve sorumluluk bilinciyle çalışmalara katkıda bulunması, sivil savunma hizmetlerinin başarıyla yerine getirilebilmesinin en zaruri koşullarını oluşturmaktadır. İnanıyorum ki halkımızın da etkin katılımıyla elde ettiğimiz bilgi birikimi ve kurumsal karakterle sivil savunmayla ilgili çalışmalar çok daha etkin ve koordineli bir seviyeye erişecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle Sivil Savunma Teşkilatı’nda görev yapan tüm kardeşlerime, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan tüm yurttaşlarımıza, görevlerinde üstün başarılar diliyorum.

Yaşanan deprem felaketinde yaşamını yitiren tüm kardeşlerimize bir kez daha Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır dilerken, İsias Hotel başta olmak üzere depremde yaşamını yitiren yurttaşlarımızın bulunduğu tüm yapıların sorumlularının ve yürütülen hukuki mücadelenin takipçisi olduğumu vurgulamakta fayda görüyorum.”