Tatar: Sizler gibi üstün hizmetleri bulunan değerli büyüklerimizi unutmayacağız

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Anneler Günü dolayısıyla yaptığı ziyaretler kapsamında ilk kadın çocuk doktoru Dr. Selma Fehim ve eşi ile mücadele yıllarında ülke genelinde hemşirelik hizmeti veren Göksel Adalıer ve eşi Kemal Adalıer’i ziyaret etti.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Anneler Günü" dolayısıyla ve mücadele yıllarında Dr. Selma Fehim’i bir anne ve ilk kadın çocuk doktoru olarak verdiği hizmetlerden dolayı tebrik etmek üzere bu ziyareti gerçekleştirdiğini ifade etti.

“Sizler gibi çok büyük hizmetleri bulunan değerli büyüklerimizi unutmayacağız” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, takdim ettiği şeref madalyası ile KKTC adına minnet duygularını ifade etti. Cumhurbaşkanı Tatar, sağlıklı günler dileğinde bulunarak teşekkür etti.

1964’te Erenköy’e helikopterle çıkan Dr. Selma Fehim’in oradaki ailelere ve çocuklara baktığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Dr. Selma Fehim’den mücadele yıllarını ve anılarını dinleyerek sohbet etti.

Milli mücadele yıllarında ülke genelinde eşi ile birlikte sancaktarlık ve devlet hastanesinde hemşirelik hizmeti veren Göksel Adalıer’i evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, verdikleri üstün hizmetlerden dolayı devlet adına minnet duygularını ve teşekkürlerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar’a ziyaretleri sırasında Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu eşlik etti.