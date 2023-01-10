  • BIST 4.987,99
  • Altın 1132.438
  • Dolar 18.7692
  • Euro 20.1579
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 10 °C
  • Girne 14 °C
  • Güzelyurt 8 °C
  • İskele 10 °C
  • İstanbul 14 °C
  • Ankara 1 °C
SON DAKİKABel fıtığında doğru sanılan 10 hatalı bilgi

Tatar: Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorun çözülmelidir

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ülkenin geleceği için YÖDAK’ın daha iyi çalışması gerektiğini ifade ederek, “Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorun çözülmelidir” ifadelerini kullandı.
Tatar: Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorun çözülmelidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Postası TV’de Erçin Şahmaran'ın hazırlayıp sunduğu 'Objektif' adlı programda Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nda (YÖDAK) yaşanan sorunları değerlendirdi.

Ülkenin geleceği için YÖDAK’ın daha iyi çalışması gerektiğine dikkat çekerek, “Biz çok uzun değerlendirmelerden sonra Prof. Dr. Turgay Avcı’yı YÖDAK Başkanı olarak atadık” dedi.

Ersin Tatar, temennisinin YÖDAK’ın daha uyum içerisinde işlevini sürdürebilmesi olduğunu söyleyerek, “Fakat çok sıkıntılı süreçler yaşandı” ifadelerini kullandı.

Turgay Avcı’nın sahte bir diplomayla görevini sürdürdüğünü yönündeki iddialar doğru olmadığını kaydeden Tatar, “Turgay Avcı’nın itibarı ile oynanmasına çok üzüldüm. Kendisi uzun yıllar siyasetin içerisinde çok önemli makamlarda bulunmuş birisidir” diye konuştu.

Tatar, yaptığı araştırma sonrası Turgay Avcı’nın Beyrut Amerikan Üniversitesi’nden mezun olduğu ve oradan diplomasını aldığı teyit edildiğini dile getirdi.

Soğukkanlı davranılarak YÖDAK’taki sorunun çözülmesi gerektiğini belirten Tatar, “YÖDAK’ın esas görevine dönmesi gerekiyor” açıklamasında bulundu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı10 Ocak 2023 Salı 18:10
  • Sonbahar ürünü patates beyanları askıya alındı10 Ocak 2023 Salı 17:35
  • Son Dakika! Haspolat'ta Ölü Bir Şahıs Bulundu!10 Ocak 2023 Salı 17:13
  • Dikkat! 2 Yeni Hız Kamerası Devreye Giriyor10 Ocak 2023 Salı 16:53
  • Bakanlar Kurulu toplandı10 Ocak 2023 Salı 16:32
  • Zorlu Töre, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı10 Ocak 2023 Salı 16:11
  • Bakanlık Uyardı! Hız Tespit Kameraları Devreye Giriyor10 Ocak 2023 Salı 16:02
  • Cenan Batunlu hayatını kaybetti10 Ocak 2023 Salı 15:57
  • 8 Öğrenciye Tacizde Bulunmuştu! Karar Açıklandı10 Ocak 2023 Salı 15:03
  • Bakan Çavuşoğlu, Haydarpaşa Ticaret Lisesi’ni ziyaret etti10 Ocak 2023 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti