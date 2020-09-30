Tatar Spehar'la görüştü

Birlik Partisi Genel Başkanı , Başbakan Ersin Tatar bugün BM Genel Sekreteri’nin Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’la görüştü.
Spehar, Başbakan Tatar’a Genel Sekreter Guterres’in Kıbrıs konusundaki girişimleri için seçimleri beklediğini ifade etti.
Başbakan da Spehar’a Ulusal Birlik Partisi ve hükümetin tutumunun net olduğunu ifade etti ve seçim sonrasında Genel Sekreter’den bu görüşleri dikkate almasını beklediklerini” belirtti.
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