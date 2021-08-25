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Tatar: Spor ambargosu kabul edilemez

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 15 yaş altı kategorisindeki milli sporcular Nehir Deniz, Salih Öztürk ve milli takım antrenörü Savaş Dursun’u kabul ederek görüştü.
Tatar: Spor ambargosu kabul edilemez

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, 15 yaş altı kategorisindeki milli sporcular Nehir Deniz, Salih Öztürk ve milli takım antrenörü Savaş Dursun’u kabul ederek görüştü;  “SPOR AMBARGOSU KABUL EDİLEMEZ”

Badminton sporcuların elde ettiği başarılı derecelerden duyduğu gurur ve mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, insan haklarına aykırı çağ dışı izolasyon ve engellere karşı verilen mücadelenin artarak devam edeceğini söyledi.
 
 
“BAŞARILI BİREYLERİN ÖNÜNDE HİÇBİR GÜÇ DURAMAZ”
Rum Yönetimi’nin hukuka aykırı bir şekilde kendisinin ve hükümet üyelerinin seyahat belgelerini iptal etmesine de değinen Cumhurbaşkanı Tatar, bunun ırkçılık ve vicdansızlık olduğunu vurguladı.
KKTC devletinin tüm sporcularına Anavatan Türkiye’nin de desteğiyle gerekli tüm olanakları sağlamaya devam edeceğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, başarılı bireylerin önünde hiçbir gücün duramayacağının altını çizerek, Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında KKTC’li badminton sporcularının elde ettiği derecelerin bunun bir kanıtı olduğunu belirtti.
 
“ELDE EDİLEN BAŞARI; AZİMLE ÇALIŞMANIN, DİSİPLİNİN VE GELECEĞE UMUTLA BAKMANIN BİR TEZAHÜRÜ…”
Cumhurbaşkanı Tatar, Ankara’da elde edilen başarının, azimle çalışmanın, disiplinin ve geleceğe umutla bakmanın bir tezahürü olduğuna işaret etti. Haklı davamıza, azim ve inançla sahip çıkılması durumunda geleceğin Kıbrıs Türkü için çok daha güzel olacağına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, “İnanmak, üretmek ve çalışmak lazım…” dedi.
20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı’nda KKTC’ye gelen Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kıbrıslı Türk milli sporcularla da bir araya geldiğini anımsatarak, bu buluşmada Kıbrıslı Türk sporcuların önüne engel konulamayacağının vurgulandığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu haklı mücadelemizde dün olduğu gibi bugün de yanımızda olduğunu söyledi.
 
“SPORCULARIMIZ BİZİ GURURLANDIRMAYA DEVAM EDECEK”
Ankara’da düzenlenen International Open turnuvasında 15 yaş altı kategorisinde çeyrek finale yükselme başarısı elde eden Nehir Deniz ve Salih Öztürk’ün gelecekte çok daha büyük başarılar elde edeceğine dair inancını dile getiren Kıbrıs Türk Badminton Federasyonu Başkanı Fırat Deniz, badminton sporcularının elde edecekleri yeni başarılarla ülkemizin tanıtımına katkı yaparak ülkemizi gururlandırmaya devam edeceklerini kaydetti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.
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