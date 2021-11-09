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Tatar: Sporcu gençlerimizle övünüyoruz

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Serhat Deniz’i kabul etti. 
Tatar: Sporcu gençlerimizle övünüyoruz

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Beden Eğitimi ve Spor Akademisyenleri Derneği Başkanı Serhat Deniz’i kabul etti. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, tüm spor dallarına destek verdiklerini belirterek KKTC adına her türlü çalışmaya hazır olduğunu dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, KKTC’yi tanıtmanın ve gençlerin spor alanında önünü açmanın çok önemli olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar; “Sporcu gençlerimizle övünüyoruz” diyerek her alanda başarılı sporcuların olduğunu ve derneğin de bu çalışmalara büyük önem verdiğini söyledi.

Politik engellere aldırmadan yurt dışından da KKTC’ye gelip birçok organizasyona katılan sporcuların varlığının mutluluk verici olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, gençlere ve emeği geçenlere teşekkür etti. 

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.

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