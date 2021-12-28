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Tatar: Sporcularımızın Gösterdiği Cesaret Ve Azim, Ülkemiz Adına Gurur Kaynağıdır

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Tatar: “Sporcularımızın Gösterdiği Cesaret Ve Azim, Ülkemiz Adına Gurur Kaynağıdır”
Tatar: Sporcularımızın Gösterdiği Cesaret Ve Azim, Ülkemiz Adına Gurur Kaynağıdır

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Bilardo Federasyonu Başkanı Aşkın Burcu, federasyon antrenörü ve sporcularını kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Antalya’da düzenlenen Avrupa Şampiyonası’nda 23 yaş 8 top disiplininde şampiyon olan Mustafa Alnar’ı ve 23 yaş altı 9 top disiplininde ise 2. gelen Osman Şanlısoy’u, gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Kısıtlamalara rağmen, sporcularımızın gösterdiği cesaret ve azimle bayrağımızı uluslararası arenalarda dalgalandırmanın, ülkemiz adına gurur kaynağı olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; mali konulardaki sıkıntıların da kısa zamanda giderileceğini ve gerekli düzenlemelerin yapılacağını dile getirdi. 

“HER TÜRLÜ KISITLAMALARA RAĞMEN SPORCULARIMIZIN DÜNYA ÇAPINDA GÖSTERDİĞİ BAŞARILARI TAKDİR EDİYORUM”

KKTC’nin tanıtılmasında, her alanda başarı gösteren sporcularımızın, uluslararası arenalar dahil olmak üzere fırsatları en iyi şekilde değerlendirdiklerini sözlerine ekleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının azim ve inançla mücadelesini sürdürdüğünü; gençlerimizin, her türlü kısıtlamalara rağmen dünya çapında gösterdiği başarıları takdir ettiğini, spor adına uygulanan ambargoların insanlık dışı olduğunu dile getirerek sporculara başarılar diledi. 

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