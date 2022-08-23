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Tatar: Sporcularımızın hak ettiği uluslararası müsabakalara katılması en büyük temennimdir

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Tatar: Sporcularımızın hak ettiği uluslararası müsabakalara katılması en büyük temennimdir
Tatar: Sporcularımızın hak ettiği uluslararası müsabakalara katılması en büyük temennimdir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mevlevi Spor Kulübü Başkanı Selçuk Aydın ve kulüp yöneticilerini kabul ederek görüştü.

Kabuldeki konuşmasında, futbolun popüler bir spor olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, Mevlevi Spor Kulübü oyuncuları ve yöneticilerini, elde ettikleri başarıdan dolayı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, ambargolara rağmen sporcularımızın hak ettiği uluslararası müsabakalara katılmasının, en büyük temennisi olduğunu dile getirdi.

Kıbrıs Türk gençliğinin kendini geliştirip herhangi bir spor dalında başarı göstermesinin gurur kaynağı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; sporculara, ailelerine ve antrenörlerine teşekkür ederek kendisine yapılan bu ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

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