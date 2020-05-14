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Tatar; “Sporda açılım kademeli başlayacak”

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Tatar; “Sporda açılım kademeli başlayacak”
Tatar; “Sporda açılım kademeli başlayacak”

Başbakan Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, spor federasyonlarıyla bir araya gelerek federasyonların faaliyetlerinin yeniden açılımı konusundaki düşünce ve tedbirleri konuştu. Başbakan Ersin Tatar, sporun yeniden açılımı için uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü, gerek bireysel gerekse takım sporlarında açılımın artık kademeler halinde başlayacağını söyledi.

Başbakan Tatar, spor organizasyonlarının öncelikli olarak temassız başlaması ve ferdi antrenmanların yapılabileceğinin uzmanlar tarafından hazırlanan raporla kendisine sunulduğunu kaydetti. Hazırlanan bu rapor Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye de sunulurken, Pilli bu raporun bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

Sayıştay binasındaki toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıda açılış konuşmasını Genel Yönetim Kurulu başkanı Kemal Deniz Dana yaptı.

 

 

Başbakan Ersin Tatar, Koronavirüs süresince süreci iyi yönettiklerini ve dünyada örnek olabilecek bir durumda olduklarını kaydetti.

Başbakan Tatar, bu süreçte sporun önemini bir kez daha kavradıklarına vurgu yaparak, önemli olanın bireylerin sağlıklı bir şekilde spor yapmalarını sağlamak olduğunu kaydetti.

Başbakan Tatar, spor organizasyonlarının öncelikli olarak temassız başlaması ve ferdi antrenmanların yapılabileceğinin uzmanlar tarafından hazırlanan raporla kendisine sunulduğunu kaydetti.

Hazırlanan bu rapor Sağlık Bakanı Ali Pilli’ye de sunulurken, Pilli bu raporun bugün yapılacak Bakanlar Kurulu toplantısında değerlendirileceğini söyledi.

 

 

Başbakan Ersin Tatar, sporun yeniden açılımı için uzmanların çalışmalarını sürdürdüğünü, gerek bireysel gerekse takım sporlarında açılımın artık kademeler halinde başlayacağını söyledi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, genel anlamda sporun önemine dikkat çekerken hükümet olarak spor alanına duyulan hassasiyeti vurguladı. Açılımın bireysel sporlarda başlaması gerektiğini aktaran Başbakan Yardımcısı Kudret Özersay, bunu bugün Bakanlar Kurulunda değerlendireceklerini kaydetti.

Spor Federasyonları başkan ve temsilcileri ise toplantıda söz alarak faaliyetlerin yeniden başlaması konusunda açılım projelerini aktararak bilgi verdi ve destek istedi.

Başbakan Tatar, soruları cevaplayarak tüm şartları zorlayarak desteklerinin devam edeceğini vurgulad

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