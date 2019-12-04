Tatar SSTB’yi ziyaret etti, Radyo Vatan’a konuk oldu

SSTB tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Tatar, programın ardından Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı faaliyetleri ve envantere yeni kazandırılan Mobil Kriz Koordinasyon Merkezi aracı hakkında bilgi aldı.

Söz konusu araç; herhangi bir olağanüstü durumda afet bölgesine konuşlandırılarak, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Komitesi yetkililerinin, araç içerisinde olay bölgesinden gelecek görüntü ve verileri daha hızlı değerlendirmelerine ve karar üretmelerine imkân sağlayacak.