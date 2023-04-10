  • BIST 5.057,26
  • Altın 1232.866
  • Dolar 19.2689
  • Euro 20.8905
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 12 °C
SON DAKİKAElektrik kesintisinin nedeni belli oldu

Tatar: Su ve elektrik projeleriyle halka kesintisiz hizmet sunulacak

» »
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı’yı ziyaret etti.
Tatar: Su ve elektrik projeleriyle halka kesintisiz hizmet sunulacak

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre Tatar ziyarette yaptığı konuşmada, belediye reformundan sonra Yenierenköy ve Dipkarpaz’ın birleştiğini belirterek, Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı ve personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Tatar tarihi, turizm potansiyeli ve doğasıyla bölgenin, KKTC’nin en güzel yerleşim yerlerinden olduğunu dile getirerek belediye reformundan sonra daha istikrarlı bir şekilde çalışıp bölge halkına hizmet verilebileceğini vurguladı.

Bölge halkına hizmet vermek amacıyla ekonomik yapının, umut verici bir noktaya geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, bundan dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, su ve elektrik projesiyle kesintisiz bir şekilde halka hizmet sunulacağını ve böylece turizm potansiyelinin daha da yükseleceğini dile getirdi. Bölgenin geleceğinin çok parlak olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, belediye hizmetlerinin önemli olduğunu sözlerine ekleyerek;

“Bu bölgede yıllar içerisinde büyük hizmetler vereceğinize olan inancım tamdır. Sizinle görev yapan belediye meclis üyeleri ve personeline de teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim” dedi.

Yenierenköy-Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı da konuşmasında, desteğini her zaman yanlarında hissettiklerini belirterek kendisine yapılan ziyaretten dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkürlerini sundu ve belediyenin, bölgede yaptığı faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Etiketler: , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meclis Komitesi Motorlu Araçlarla Yolcu ve Eşya Taşınması Denetim Değişiklik Yasa Tasarısı’nı Genel Kurul’a sevk etti10 Nisan 2023 Pazartesi 15:05
  • Ertuğruloğlu: Federasyon hedefiyle yapılan görüşmeler bir daha geri gelmeyecek şekilde geçmişte kaldı10 Nisan 2023 Pazartesi 14:59
  • Bir Haftada 13 Yangın10 Nisan 2023 Pazartesi 14:45
  • Ataoğlu: “Organizasyon, KKTC’nin marka değerine ve destinasyon tanıtımına büyük katkı sağlayacak”10 Nisan 2023 Pazartesi 14:36
  • Bir Haftada 71 Trafik Kazası10 Nisan 2023 Pazartesi 14:33
  • Erhürman: Bu sözleşme enerji planlamamıza engel olacaksa feshedeceğiz!10 Nisan 2023 Pazartesi 14:27
  • İskele-Ercan Anayolunda Kaza10 Nisan 2023 Pazartesi 14:15
  • 190 kilo kaçak etle yakalandılar...10 Nisan 2023 Pazartesi 14:13
  • Gazeteci - Taksici kavgası: "Seni bu memleketten sürecem"10 Nisan 2023 Pazartesi 14:09
  • Asım Akansoy ve Emrah Yeşilırmak arasında gerilim!10 Nisan 2023 Pazartesi 13:48
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti