Tatar: Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet vericidir

Başbakan Tatar, bu işbirliğinin devamını diledi ve başta Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay olmak üzere suçluların karşılıklı iadesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi kutladı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları belirtti:

“Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kimse göz ardı edemez. Biz var olan gerçeklerden hareket edilerek iki halkın işbirliğini artıracak adımlara sıcak baktığımızı öteden beri ifade ediyoruz. Bu bağlamda, suçluların iadesi konusunda atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Dileğimiz ve beklentimiz bunun devam etmesi ve bu adımın iki halkın huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlamasıdır. Başta, Başbakan Yardımcımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özersay olmak üzere bu işbirliğinin gerçekleşmesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi kutlarım.

Rum komşularımız, başta hidrokarbon kaynakları arama ve çıkarma faaliyetleri olmak üzere, diğer pek çok konuda Kıbrıs Türk Halkı’na karşı ambargo koyucu, izole edici, dışlayıcı bir tutum izlemekten vazgeçerlerse geleceğin çok daha iyi olacağı kesindir.

Anlamalıdırlar ki, gerçekleri kabul etmeden, bizim haklarımızı yok sayarak bir uzlaşıya varılması mümkün değildir. Var olan gerçeklere dayalı bir uzlaşı ise iki halkın da yararınadır.”