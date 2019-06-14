  • BIST 90.275
  • Altın 257,558
  • Dolar 5,9021
  • Euro 6,6603
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 26 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Tatar: Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet vericidir

» »
Başbakan Ersin Tatar, “Rum ve Türk tarafları arasında karşılıklı olarak suçluların iadesi konusunda atılan adımı memnuniyetle karşıladıklarını” açıkladı.
Tatar: Suçluların karşılıklı iadesine başlanması memnuniyet vericidir

Başbakan Tatar, bu işbirliğinin devamını diledi ve başta Başbakan Yardımcısı Dışişleri Bakanı Özersay olmak üzere suçluların karşılıklı iadesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi kutladı.

Başbakan Tatar açıklamasında şunları belirtti:

“Kıbrıs’ta var olan gerçekleri kimse göz ardı edemez. Biz var olan gerçeklerden hareket edilerek iki halkın işbirliğini artıracak adımlara sıcak baktığımızı öteden beri ifade ediyoruz. Bu bağlamda, suçluların iadesi konusunda atılan adımı memnuniyetle karşılıyoruz.

Dileğimiz ve beklentimiz bunun devam etmesi ve bu adımın iki halkın huzur ve güven içinde yaşamasına katkı sağlamasıdır. Başta, Başbakan Yardımcımız, Dışişleri Bakanımız Sayın Kudret Özersay olmak üzere bu işbirliğinin gerçekleşmesine katkı koyan, bu yönde çaba harcayan herkesi kutlarım.

Rum komşularımız, başta hidrokarbon kaynakları arama ve çıkarma faaliyetleri olmak üzere, diğer pek çok konuda Kıbrıs Türk Halkı’na karşı ambargo koyucu, izole edici, dışlayıcı bir tutum izlemekten vazgeçerlerse geleceğin çok daha iyi olacağı kesindir.

Anlamalıdırlar ki, gerçekleri kabul etmeden, bizim haklarımızı yok sayarak bir uzlaşıya varılması mümkün değildir. Var olan gerçeklere dayalı bir uzlaşı ise iki halkın da yararınadır.”

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Salman, cinayet suçlamasını kabul etmedi!13 Haziran 2019 Perşembe 18:41
  • UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te... Meclis tatil hazırlığında...13 Haziran 2019 Perşembe 18:07
  • KES: “ Sucuoğlu, yasal olmayan ve savcılık görüşü almadan atama yapacak kadar tecrübesiz bir bakan değildir”13 Haziran 2019 Perşembe 17:27
  • Bülent Ecevit Anadolu Lisesi Orkestrası, kazandığı piyano ve gitar ödülünü teslim aldı13 Haziran 2019 Perşembe 17:19
  • Suçluların iadesi sürecinde "Türk ve Rum makamlar görüşmedi"13 Haziran 2019 Perşembe 17:16
  • 43. KKTC Uluslararası Fuarı yarın başlıyor13 Haziran 2019 Perşembe 17:06
  • Juncker: Kıbrıs sorununun çözümü başaramadıklarımız arasında13 Haziran 2019 Perşembe 16:52
  • BKP Genel Sekreteri Sonüstün: “Polis teşkilatı yeniden yapılanmalı”13 Haziran 2019 Perşembe 16:35
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Bir taraf diğer tarafı suçlu cenneti olarak görmemeli”13 Haziran 2019 Perşembe 16:24
  • Yağmur bulutları Lefkoşa semalarını kapladı: Sağanak yağmur kapıda13 Haziran 2019 Perşembe 15:35
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti