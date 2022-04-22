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Tatar-Sucuoğlu Görğşmesi Başladı

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Tatar-Sucuoğlu Görğşmesi Başladı
Tatar-Sucuoğlu Görğşmesi Başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’ndaki görüşme saat 13.35’da başladı. Kabulde Sucuoğlu’na UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi bugün ise Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı.

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