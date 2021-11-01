Tatar: "Sucuoğlu'nun Süreci En İyi Şekilde Yürüteceğine İnanıyorum"

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu’na hükümeti kurma görevini verdi.

Cumhurbaşkanlığında saat 12.00’de Sucuoğlu’nu kabul eden Tatar, ülkedeki sıkıntılar, pandemi süreci ve bütçeye işaret ederek, hükümeti kurma görevini hızlı bir şekilde Sucuoğlu’na verdiğini söyledi.

Tatar, UBP’nin demokratik bir şekilde kurultayını tamamladığını ifade ederek, genel başkanlığa seçilen Sucuoğlu’nu tebrik etti.

Ersan Saner hükümetinin İstifası sonrası çeşitli istişarelerde bulunduğunu, meclisteki tüm parti ve milletvekilleri ile görüştüğünü anlatan Tatar, kimseden Hükümet kurma talebinin olmadığını, bunun üzerine kurultayı bekleyip görevi kazanana verme kararı aldığını söyledi.

Bugün de Sucuoğlu’na bu görevi verdiğini ifade eden Tatar, “hayırlı olsun” dedi.

Sucuoğlu’nun bu süreci en iyi şekilde yönetip istişare edeceğine inanç belirten Tatar, temennisinin bir hükümetin kurulması olduğunu söyledi.

Bütçe, pandemi, ekonomik sıkıntılara işaret eden Tatar, Sucuoğlu’nun temaslarında bunları da dikkate alarak, çeşitli istişareler sonrası bir pozisyonun ortaya çıkacağına inandığını, ancak erken seçimin de bir alternatif olduğuna dikkat çekti.

UBP’nin ülkenin en büyük partisi olduğunu, Meclis’te de en fazla milletvekiline sahip olduğunu ifade eden Tatar, şu andaki yapıya bakıldığında, mevcut hükümetin yeni hükümet kurulana kadar devam ettiğini, Sucuoğlu’nun bu durumu da değerlendireceğini düşündüğünü söyledi.

Tatar, Sucuoğlu’na “Başbakan görevde değil ama Bakanlar görevde, bu durumu en iyi şekilde değerlendirmenizi rica ederim” dedi.

Tatar, ülkenin bir an önce İstikrara kavuşması ve sıkıntıların aşılmasının beklentisi olduğunu söyledi, “Hayırlı olsun” diye konuştu.

UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu da, UBP’ye yakışan demokratik coşkulu bir kurultay gerçekleştiğini kaydetti.

Hükümeti kurma görevini de bugün aldığını ifade eden Sucuoğlu, bugün hemen bazı milletvekilleri ve bakanlarla durum değerlendirmesi yapacağını söyledi.

Ülkenin pandemiden ötürü ekonomik kriz içinde olduğunu, kendileri için önce ülke ve ülke insanı sonra parti menfaati olduğuna işaret eden Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı ile İstişare içinde olacaklarını ve gerekli adımları atıp bilgilendirme yapacaklarını kaydetti.