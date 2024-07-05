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Tatar Şuşa’da…

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinin yapılacağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine geldi.
Tatar Şuşa’da…

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) zirvesinin yapılacağı Azerbaycan’ın Şuşa kentine geldi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) gözlemci üye olduğu TDT zirvesine katılacak olan Tatar, Füzuli Havalimanı’nda devlet başkanı statüsünde askeri törenle karşılandı. Tatar ve beraberindeki heyet, karşılamanın ardından araçlarla Şuşa’ya geçti.

KKTC bayrağı, havalimanı ve Şuşa’nın çeşitli yerlerinde göndere çekilen zirve katılımcısı diğer ülkelerin bayraklarının arasında yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in davetlisi olarak zirveye katılacak olan Cumhurbaşkanı Tatar’a, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil, Özel Temsilcisi Güneş Onar, Özel Danışman Gökhan Güler ile Azerbaycan KKTC Temsilcisi Turganer eşlik ediyor.

-İkili temaslarda bulunacak

Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesinde yer alan Şuşa’da, Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in açılış konuşmasını yapacağı Gayriresmi TDT Zirvesinde, ikili temaslarda da bulunacak.

Teması “Ulaştırma Bağlantısı ve İklim Hareketi ile Sürdürülebilir Bir Gelecek İnşa Etmek” olan zirve sonrası “Gayriresmi TDT Zirvesi Karabağ Deklerasyonu’nun imza töreni” yapılacak ve aile fotoğrafı çekilecek.

Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, devlet ve hükümet başkanları onuruna resmi akşam yemeği de verecek.

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