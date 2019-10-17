Tatar: Tabandan gelen sese kulak vermek zorundayım

” Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ersin Tatar, “ Cumhurbaşkanlığı’na adaylığı konusunda kendisinin daha önce yaptığı açıklamalar olduğunu ancak neticede UBP Genel Başkanı sıfatıyla tabandan gelen sese kulak vermek zorunda olduğunu” açıkladı.

Özel bir televizyon programında soruları yanıtlayan Tatar konuyla ilgili soruya şöyle yanıt verdi: “UBP, ülkenin en köklü partisidir. Benim açıklamalarım var ancak parti tabanından gelen sese kulak vermek zorundayım. Benim şahsi düşüncem, tutumum budur deme lüksüm yoktur. Beni buralara bu taban, bu parti, bu halk getirdi. Ben başbakan olarak da sorumluklarımın bilincindeyim. Hükümetin halka hizmet etmesi için çalışmalarıma da var gücümle devam ediyorum. Ancak benim de önümde KKTC ilkelerine sahip çıkan bir parti var. Ben Genel Başkanım ama bu partinin tabanı ve yetkili organları vardır. Ve bir takım kararlar parti meclisinde alınır”. Ersin Tatar, “Ben inanıyorum ki Akıncı’nın etrafındaki kesim marjinal kesimdir” ifadesini de kullanarak, yapılan açıklamanın yanlış olduğunu bir kez daha ifade etti ve bu açıklamayla CTP tabanından aykırı düşünceleri almak için yapılan bir hamle olarak Akıncının yaptığını ancak memlekete zarar verdiğini söyledi.

Ülkede son günlerde yaşanan gerilim hakkında yaptığı değerlendirmelerde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı sorumlu tutan Başbakan Ersin Tatar, mecliste hazırlanan ortak deklarasyona TDP ve CTP’nin imza koymamasını eleştirdi.

Ulusal Birlik Partisinin Parti meclisinde Cumhurbaşkanı Akıncı’nın kınanmasının gerekçe gösterildiğini ifade eden Tatar, “Parti meclisi karar vermiş buna bir şey söyleme hakkın yok. Mecliste ortak deklarasyon hepimizin ortak düşüncesi. Sadece Barış Pınarı Harekatına destek olsun dedik ona bile imzadan kaçındılar” ifadesine yer verdi.

Tatar, Türkiye harekata başladığı dakika kendisinin açıklama yayımladığının altını çizerek, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın 4 gün sonra açıklama yaptığını ve yapılan o açıklamayla ülkede ayrışma ve kutuplaşma meydana geldiğini söyledi. “Biz vicdanen rahatsız olduğumuz için açıklama yaptık. Güveninin yitirildiğini söyledik, müzakerelere katılmamasını söyledik, kesinlikle açıklamamız seçim düşüncesiyle yapılmadı” diye de ekleyen Tatar, “Seçim düşüncesiyle yapılan Akıncının açıklamalarıdır. Sol oyları toplamak için böyle bir adım attı. Türkiye ile ilişkilerimize zarar verecek duruma geldi. Bizim açıklamalarımıza tepki verenler işin özünü göremiyor. Keşke hiç konuşmasaydı, tamamen siyasi bir açıklama. Neden 74 ile ilişkilendirildi? Ne gereği vardı? Biz 20 temmuza doğum günü olarak bakarız. Kurtuluş yıl dönümü olarak görüyoruz. Sağcısı da solcusu da 20 temmuza borçludur. Kimse inkar edemez. Özellikle bu makamlarda oturanlar böyle yorumlar yapamaz, Türkiye yıllardır şehit veriyor, çekiyor, sen çıkıp diyalog diyorsun. Bu harekat zorunluydu, kendi güvenliği ve bölge barışı için bu harekata girdi. Sen kimi kandırıyorsun? Vicdanım sızlar. Kimin ne olduğu bellidir. Ayıp. Halkımız doğruları bilsin. Yapılan açıklama ortamı geriyor. Ahmet Çakar’ın dediğini ben de tavsiye etmem ama 80 milyonda biri. Ayıp etti ama ben onunla mı muhatap mı olacağım? Sen bu açıklamayı yaparken nereye gideceğini sen düşünecektin. Bu makamdan çıkacak cümlenin nereye gideceğinin hesabını yapacaksın. Bilinçli bir açıklama. Sol kanadı etrafında toplamak için yapılan bir açıklama” dedi.

Ulusal Birlik Partisi’nin parti meclisinde aldığı kararlar çerçevesinde meydana gelen eleştirilere de yanıt veren Tatar, özellikle müzakere süreci ile ilgili olarak, çözüm sürecinin olmadığının altını çizdi, Güney Kıbrıs’ın dönüşümlü başkanlığı kabul etmediğini kaydetti. Tatar bu kesimle dünya görüşlerinin farklı olduğunu ifade ederek, onların meselelere farklı baktığını, Türkiye’nin buradaki etkinliğinden rahatsız olduklarını söyledi ve “Halk olarak yok olur gideriz. Sonra bize Kıbrıs’ın kuzeyini de bırakmazlar. KKTC diye bir şey kalmaz. Ekonomik ve sosyal olarak yok olur gider. Siyasi eşitlik laf kalabalıklığıdır, esas olan egemen eşitliktir. Bizim haklarımızı koruyacak olan egemenlik eşitliktir” dedi.