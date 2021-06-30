Tatar Tahsin bey ile nüans farkımız var!

"Tahsin Bey ile Kıbrıs konusu bağlamında nüans farklarımız var."

“TAHSİN BEY İLE NÜANS FARKLARIMIZ VAR… AYNI TONDA AÇIKLAMA YAPMAK ÖNEMLİ”

Başbakan ya da Dışişleri Bakanı ile herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığına ilişkin soru üzerine Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kimseyle aram kötü değil. Sadece Tahsin Bey ile Kıbrıs konusu bağlamında nüans farklarımız var. Müzakereleri, hükümetle istişare içinde, seçilmiş Cumhurbaşkanı yürütür. Tahsin Bey ile hedefimiz aynıdır. Hedefe giden yolda bazen nüans farkları olabilir. Gazetecilerin sordukları sorulara cevap verirken dikkat etmek gerekir. Aynı tonda açıklamalar yapmak önemli. Aksi taktirde ‘aralarında fark var’ denir.”

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