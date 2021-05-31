Tatar - Talat atışması dikkat çekti!

Özer Kanlı'nın Talat'la ilgili yapmış olduğu paylaşıma Cumhurbaşkanı Tatar da destek verip, “Ne konuşacaklarını şaşırttılar” demişti. Söz konusu paylaşıma 2. Cumhurbaşkanı Talat'tan yanıt geldi.



Talat, " Özer bey, cevabım size. Küfürbazlarına değil... Ben ne Sayın Cumhurbaşkanını ne de Başbakanı eleştirdim. Sadece öneri yaptım. İlk kez böylesi itiraflar yapılırken, koşullar da uygunken, konuyu Türk makamları nezdinde ele almalarını tavsiye ettim... Üstelik Sayın Cumhurbaşkanını telefonla da arayıp aynı düşüncemi söyledim. Bu nedenle de Cumhurbaşkanının yazdığını yadırgadım" dedi. Cumhurbaşkanı Tatar da ek cevap vererek, "Ben Mehmet Ali Talat ile konuştum ve dediğimiz gibi ilgili makamlarla bu konunun takipçisi olmaları gerektiğini söyledim ve üst düzey bir toplantıda Polis GM’nün Türkiye’ye yazı yazmasının da gerektiğini söyledim .. fakat bugün Yenidüzen Gzt’nde sayın Talat ismimi vererek açıklamalarımı hayret ederek izlediğini söyledi" dedi. Özer Kanlı da 2. Cumhurbaşkanı Talat'a hitaben " Sayın Cumhurbaşkanı asla küfür edilmesini doğru bulmam. Öneri dediklerinizi CTP Cumhurbaşkanı VE Başbakana karşı eleştiri için kullanıyor. Oysa Cumhurbaşkanı da Başbakan da ilk günden itibaren gereken ne ise yapılsın dediler...Teşekkür ederim...Sağlıkla kalınız..." ifadelerini kullandı.